Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An vẫn quá mạnh

VTV Bình Điền Long An tiếp tục thắng trận để giữ vị trí số 1 lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 26-3 tại Đông Anh (Hà Nội), cầu thủ VTV Bình Điền Long An bước vào cuộc đọ sức then chốt gặp Ngân hàng Công Thương. Trước đội bóng được bố trí các cầu thủ có chuyên môn đủ sức gây đột biến của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công Thương), ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An thận trọng yêu cầu từng VĐV của mình phải tập trung tối đa trên sân.

Với sự tập trung cao độ, lần lượt Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy và Đặng Thị Kim Thanh, Natalia Lijewska thi đấu tự tin để hóa giải các đường bóng từ phía Ngân hàng Công Thương. Trong thời điểm quan trọng, HLV Thái Quang Lai mới tung phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa vào sân giúp đội hình giữ nhịp trận đấu và củng cố hàng chắn sát lưới.

Hàng chắn của VTV Bình Điền Long An đã chơi tốt ở trận đấu này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với đội hình đều chuyên môn từ hàng trước tới hàng sau cũng như 2 tay đập đủ khả năng dứt điểm then chốt là Trần Thị Thanh Thúy, Natalia Lijewska, đội VTV Bình Điền Long An giải quyết được thời điểm cần vượt lên.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sở hữu 3 mũi đánh có uy lực là Vi Thị Như Quỳnh, Đặng Thị Hồng cùng Jelena Vulin. Phải nhìn nhận, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi không tệ mà bởi VTV Bình Điền Long An giữ được phong độ cao nên Ngân hàng Công Thương chưa thể chiến thắng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 (25/23, 25/22, 23/25, 25/20) cho VTV Bình Điền Long An. Thắng 3 trận liên tiếp, VTV Bình Điền Long An đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng nội dung nữ. Thầy trò HLV Thái Quang Lai sẽ thi đấu với Ninh Bình vào ngày 28-3.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)