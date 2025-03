Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Đội Binh chủng Thông tin và Công an TPHCM giành chiến thắng quan trọng

Đội Công an TPHCM tiếp tục giành chiến thắng trước đối thủ Hà Nội ở ngày 29-3. Ảnh: CATPHCM

Chiều tối 29-3, các đội nữ Binh chủng Thông tin và nam Công an TPHCM thi đấu lượt trận thứ 4 của mình tại giai đoạn thứ nhất ở Đông Anh (Hà Nội). Đây là lượt trận quan trọng bởi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng của từng đội nhằm xác định vị trí để dự Cúp Hùng Vương 2025 sau đây.

Trước các tay đập chủ nhà Hà Nội, đội hình Công an TPHCM vẫn thận trọng đưa ra lực lượng tốt nhất với các mũi tấn công gồm Phạm Quốc Dư, Quản Trọng Nghĩa và ngoại binh Kubiak. Trong trận này, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) chơi không hề lép vế mà giằng co từng điểm trong mỗi ván nhưng họ vẫn thiếu 1 mũi đánh sắc nét quyết định kết quả cuối cùng. Chính việc thiếu 1 cầu thủ có vai trò như vậy, đội nam Hà Nội đã bị Công an TPHCM vượt qua với tỷ số 3-0. Tỷ số các ván đấu lần lượt là 25/23, 25/22, 25/16.

Với chiến thắng này, HLV Dương Tấn Vinh và các học trò đảm bảo được 4 trận thắng liên tiếp tại giai đoạn thứ nhất và hiện đã tạm vươn lên số 1 ở bảng xếp hạng của nội dung nam. Trong chiều ngược lại, đội nam Hà Nội thua trận thứ 4 liên tiếp do vậy vẫn đứng cuối bảng xếp hạng.

Đối với nội dung nữ, Binh chủng Thông tin gặp Hóa chất Đức Giang lào cai trong tối 29-3 và cuộc đấu gần như diễn ra 1 chiều về phía các tay đập áo lính. HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) đối đầu với đội bóng cũ do mình từng huấn luyện năm ngoái và lần này có chiến thắng thuyết phục.

HLV Phạm Văn Long và học trò đã có chiến thắng tiếp theo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với phong độ tốt nhất, đội trưởng Đoàn Thị Lâm Oanh và các đội đội của Binh chủng Thông tin thi đấu hứng khởi để thắng 3-0 (25/21, 25/12, 25/22). Chiến thắng giúp Binh chủng Thông tin đảm bảo được 1 suất dự Cúp Hùng Vương 2025 còn Hóa chất Đức Giang lào cai đã rơi xuống vị trí hạng 5 ở bảng xếp hạng lúc này.

MINH CHIẾN