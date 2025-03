Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Chiến thắng quyết định từ vị trí chuyền 2

Chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa (14) là người chơi phòng thủ tốt trên lưới đồng thời chuyền bóng hiệu quả cho đồng đội tấn công ghi điểm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lượt trận tiếp theo của nội dung nữ trong ngày 24-3 tại giai đoạn thứ nhất giải đấu ở Đông Anh (Hà Nội) đã chứng kiến cuộc đấu quan trọng giữa VTV Bình Điền Long An và Thanh Hóa. Năm ngoái, VTV Bình Điền Long An và Thanh Hóa đã lọt vào vòng chung kết để có tên trong nhóm 4 đội mạnh nhất.

Trở lại sau 1 mùa bóng, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) và Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) có quyết tâm giành chiến thắng ở trận then chốt này.

Nếu đội nào có thắng lợi, tinh thần của họ sẽ gia tăng rất lớn ở những trận tiếp theo. Trên sân, các gương mặt tốt nhất được 2 bên đưa ra nhưng thấy rõ người quyết định thành-bại vẫn phải là cầu thủ chuyền 2. Với Thanh Hóa, HLV Bùi Huy Sơn và tìm nhiều phương án chuyên môn nhưng trước mắt họ chỉ trông vào gương mặt trẻ Nguyễn Vân Hà nên thiếu tính đột biến và các miếng phối hợp giữa cô cùng đồng đội chưa đạt được sự ưng ý nhất. Việc thiếu bóng và bóng được chuyền không vừa tầm đà tấn công là 1 trong những nguyên do khiến ngoại binh Ceyda Aktas (Thanh Hóa) chưa có nhiều pha ghi điểm trái phá.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An có chiến thắng để tạm vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nội dung nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên kia mành lưới, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) sở hữu Võ Thị Kim Thoa chơi ổn định trong vai trò chuyền 2. Bóng từ tuyển thủ quốc gia này đạt độ chính xác cao đưa đúng vị trí giúp Trần Thị Thanh Thúy rồi Nguyễn Thị Trà My và Natalia Lijewska đập bóng tấn công chính xác. Vì thế, cầu thủ VTV Bình Điền Long An thoải mái tấn công ghi điểm. Cũng phải nói thêm, HLV Thái Quang Lai giảm bớt áp lực hơn khi tại trận này có sự trở lại của phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Với sự áp đảo ở các vị trí trên sân, thế trận 1 chiều nghiêng về VTV Bình Điền Long An là dễ hiểu và các nhà đương kim vô địch quốc gia đã thắng chung cuộc 3-0 (25/19, 25/17, 25/19).

Đạt 2 chiến thắng với các điểm số ván hiệu quả nhất, đội VTV Bình Điền Long An tạm vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Chiều ngược lại, Thanh Hóa để thua liên tiếp 2 trận nên tụt xuống vị trí cuối trong 8 đội nữ vào lúc này.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)