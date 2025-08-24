Giải bóng chuyền Công an, cảnh sát quốc tế 2025: Có 6 đội đến từ bốn quốc gia Đông Nam Á tham dự

Đây là giải đấu chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 -2-9-2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về giải bóng chuyền Công an, cảnh sát quốc tế năm 2025. Ảnh: Quỳnh Mai

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức. Theo Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh, đây là một sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại quan trọng chính thức được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 30-8, tại Nhà thi đấu TDTT Quốc phòng II Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh).

Giải đấu được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam và 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND, và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa – thể thao giữa lực lượng Công an, Cảnh sát các quốc gia, đồng thời nâng cao thể lực, tinh thần đoàn kết trong lực lượng vũ trang.

Quang cảnh buổi họp báo.

Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ 4 quốc gia Đông Nam Á, thi đấu 11 trận trong 5 ngày. Trong đó,ba đội tuyển Việt Nam - Công an Nhân dân (lấy nòng cốt là Đội Bóng chuyền Công an TP Hồ Chí Minh; Quân đội (Thể Công Tân Cảng); Hà Nội (CLB Hà Nội); Đội tuyển Bộ Công an Lào; Đội tuyển Bộ Nội vụ Campuchia (Visakha); Đội tuyển Cảnh sát Indonesia (Jakarta Bhayangkara Presisi Club).

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội tăng cường hiểu biết, hợp tác quốc tế trong công tác gìn giữ an ninh, trật tự, đồng thời thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an - Cảnh sát năng động, bản lĩnh, đoàn kết và giàu tinh thần thể thao.

BTC chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo.

Cơ cấu giải thưởng của giải đấu, bao gồm: Giải Nhất: Cúp, Huy chương Vàng và tiền thưởng 10.000 USD. Giải Nhì: Huy chương Bạc, tiền thưởng 8.000 USD. Giải Ba: Huy chương Đồng, tiền thưởng 5.000 USD. Giải phong cách: tiền thưởng 3.000 USD. Giải cá nhân xuất sắc: 300 USD/người.

Trận khai mạc sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 26-8 và bế mạc lúc17h00 ngày 30-8, tại Nhà thi đấu TDTT Quốc phòng II Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh).

Các trận đấu tổ chức mở cửa miễn phí cho người hâm mộ, cổ động viên trong và ngoài nước vào xem.

DŨNG PHƯƠNG