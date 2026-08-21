Đội tuyển Việt Nam thoải mái trước trận chung kết lượt đi với Thái Lan

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Thái Lan sau buổi tập làm quen sân Rajamangala chiều nay, thứ Sáu 21-8.

Tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc thoải mái trêu đùa cùng đồng đội ở buổi tập chiều 21-8 (ẢNH: ĐỨC CƯỜNG)

Đúng 17 giờ, Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập duy nhất tại Bangkok và cũng là buổi tập cuối cùng trước trận chung kết lượt đi. Hôm qua, do vừa trải qua hành trình di chuyển vất vả sang Thái Lan, sau trận bán kết lượt về, HLV Kim Sang-sik đã cho các học trò nghỉ tập để phục hồi thể trạng.

Trong 15 phút đầu buổi tập dành cho báo chí tác nghiệp, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho các học trò khởi động và thực hiện những bài tập nhẹ. Không khí trên sân khá thoải mái khi các tuyển thủ trò chuyện, vui đùa cùng nhau trong lúc làm nóng.

Những gương mặt như Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức... cho thấy trạng thái tinh thần tốt trước trận đấu quan trọng. Trong đó, Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng có 5 bàn thắng, tạm chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup. Tại giải đấu gần nhất năm 2024, Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 3-2 ngay trên sân Rajamangala, qua đó thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận. Vì vậy, sân đấu này không còn xa lạ với HLV Kim Sang-sik và phần lớn các tuyển thủ Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập kể từ khi đặt chân đến Bangkok (ẢNH: ĐỨC CƯỜNG)

Buổi tập của Đội tuyển Việt Nam kết thúc đúng lúc Bangkok bắt đầu xuất hiện mưa. HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện cũng đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với điều kiện thời tiết không thuận lợi, qua đó giúp các cầu thủ sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra trong trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đang có hành trình đầy ấn tượng tại giải đấu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành 6 chiến thắng, hòa 1 trận, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Ở bán kết, Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận để giành quyền tái đấu Thái Lan trong trận chung kết.

HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đang có quyết tâm cao nhất cho trận chung kết lượt đi với chủ nhà Thái Lan, với mục tiêu giành kết quả thuận lợi trên sân khách trước khi trở về Mỹ Đình sau đó bốn ngày.

Một số hình ảnh tập luyện của đội tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala (ẢNH: ĐỨC CƯỜNG)

HLV Kim Sang-sik chú tâm theo dõi các học trò tập luyện

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức cùng tiền vệ Nguyễn Hai Long tươi cười ở bài tập "đá ma"

Hai Long đang có phong độ cao

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang cùng Đình Bắc chia sẻ hai vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Thái Lan

HỮU THÀNH (từ Bangkok)