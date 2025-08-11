Đội tuyển bóng chuyên trẻ Việt Nam thua trận đầu tiên

Các cầu thủ của chúng ta đã để thua trận đầu tiên tại giải bóng chuyền nữ trẻ U21 thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam để thua trận đầu tiên tại Indonesia. Ảnh: FIVB

Ngày 11-8, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã thi đấu trận áp chót vòng bảng tại giải bóng chuyền vô địch trẻ U21 thế giới 2025 trước đối thủ U21 Argentina. Dù đã giành được 3 trận thắng trước đó nhưng chúng ta không chủ quan bởi toàn đội vẫn cần kết quả tốt tiếp theo để đảm bảo vị trí dẫn đầu.

Vì vậy, ban huấn luyện đã bố trí đội hình tốt nhất ra thi đấu với chủ công Đặng Thị Hồng là mũi đánh chủ lực ghi điểm. Trong ván đầu chúng ta bất ngờ thắng đối thủ với kết quả 25/10. Ván thứ hai, đội U21 Argentina thắng 25/20. Các ván tiếp theo, cầu thủ trẻ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu nhưng cầu thủ U21 Argentina chơi hiệu quả hơn và giành chiến thắng tiếp tục 25/15, 25/15.



Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam để thua 1-3 chung cuộc. Đây là trận thua đầu tiên của chúng ta tại giải.



Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam có vị trí thứ 2 trên Bảng A. Đội U21 Argentina đang đứng vị trí số 1. Chúng ta đã chắc chắn giành suất vào vòng loại trực tiếp tiếp theo nhưng vẫn cần đảm bảo thứ hạng ở vòng bảng. Ngày 12-8, chúng ta sẽ gặp đội U21 Puerto Rico.

HLV Nguyễn Trọng Linh chia sẻ từ Indonesia: "Cầu thủ của chúng tôi đang giữ được sự tự tin nhưng rất thận trọng trước các đội và qua từng giải, cầu thủ đang có sự tự tin đáng kể".

MINH CHIẾN