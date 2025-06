Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã rời Bahrain an toàn

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã rời điểm thi đấu giải AVC Nations Cup 2025 an toàn để về nước rạng sáng ngày 25-6.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã rời Bahrain vào rạng sáng ngày 25-6. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã chính thức lên máy bay rời địa điểm tổ chức giải AVC Nations Cup 2025 ở Bahrain an toàn để về nước sau khi kết thúc thi đấu. Thông tin được Cục TDTT Việt Nam cho biết, toàn bộ đội tuyển đã lên chuyến bay rời Bahrain vào rạng sáng ngày 25-6 (theo giờ Việt Nam).

Trước đó, nhiều khuyến cáo đã được đưa ra trước diễn biến phức tạp về tình hình chiến sự xảy ra ở khu vực Trung Đông. Do vậy, yêu cầu trên hết của ngành thể thao là đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam phải có sự an toàn trong thời gian tham dự giải AVC Nations Cup 2025 cũng như được di chuyển về nước ổn thỏa. Các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã kết thúc thi đấu vào ngày 23-6 và sau hơn 1 ngày đã có chuyến bay an toàn để về nước. Theo lịch trình, chuyến bay của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ quá cảnh tại Thái Lan sau đó chuyển tiếp về sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đội tuyển bóng chuyền nam là đội tuyển thể thao quốc gia duy nhất của chúng ta tham gia thi đấu tại Bahrain thời gian qua.

Tại giải AVC Nations Cup 2025, khu vực Đông Nam Á còn có các đội Indonesia, Thái Lan, Philippines cũng góp mặt. Ngay sau khi kết thúc các trận đấu của mình tại giải, từng đội tuyển trên cũng thực hiện hành trình sớm trở về nước.

Dự kiến khi có mặt tại Việt Nam, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ trở lại tập huấn chuyên môn ở điểm tập luyện tại Hà Nội để hướng tới dự giải SEA V.League 2025. Sau giải đấu trên, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam kết thúc đợt tập trung lần thứ nhất năm 2025 vào ngày 20-7.

MINH CHIẾN