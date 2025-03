Đội trẻ VTV Bình Điền Long An đấu giải giao hữu với nữ Đắk Lắk

HLV Ngọc Hoa và các học trò đã được cơ hội tích lũy chuyên môn từ giải đấu giao hữu tại Đắk Lắk vừa qua. Ảnh: PHÚC NGUYỄN

4 đội bóng chuyền nữ gồm trẻ VTV Bình Điền Long An, năng khiếu Long An, trẻ Đắk Lắk, và đội nữ Đắk Lắk đã góp mặt tranh tài giải tranh Cup festival cà phê năm 2025 tại Đắk Lắk từ ngày 11 tới 12-3. “Đây là giải bóng chuyền giao hữu nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội cà phê Buôn Ma thuột lần thứ 9 năm 2025 tại Đắk Lắk. Chúng tôi đánh giá cao việc cả 4 đội đều có những gương mặt tốt tham gia thi đấu và trên hết cầu thủ trẻ của từng đơn vị được ra sân tạo nên các trận hấp dẫn đối với người theo dõi”, đại diện Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

Ở giải lần này, 4 đội đã ra sân thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 đội có kết quả tốt nhất vào chung kết. Sau thi đấu vòng tròn, đội nữ Đắk Lắk đã gặp đội trẻ VTV Bình Điền Long An tại trận chung kết. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có các mũi đánh hiệu quả, đội nữ Đắk Lắk đã thắng ở chung kết để giành ngôi vô địch. Hạng nhì là đội trẻ VTV Bình Điền Long An còn hạng ba là đội trẻ Đắk Lắk trong khi giải khuyến khích thuộc về đội năng khiếu Long An.

Qua đánh giá của giới chuyên môn, đội nữ Đắk Lắk được cơ hội cọ xát chuyên môn hiệu quả từ giải đấu này trước khi dự vòng bảng của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025.

Trong khi đó, các tay đập trẻ của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) như Tào Khánh My, Mai Ngọc Tuyền, Đỗ Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Từ Như Ý, Huỳnh Ngọc Thư, Võ Thị Thúy Vy, Lê Ngọc Tỷ, Đặng Thị Thiên Kim, Nguyễn Thúy Yến Vy, Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Trương Thị Như Quỳnh nhận đánh giá đã nỗ lực chơi tốt chuyên môn. Trên hết, đội bóng đang chuẩn bị tích cực trước khi tham gia giải vô địch trẻ quốc gia 2025 và vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025.

Một số hình ảnh của giải đã được phóng viên ghi lại:

MINH CHIẾN (Ảnh: PHÚC NGUYỄN)