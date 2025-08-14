Đoàn công tác TPHCM và tập đoàn Becamex tham gia Diễn đàn tại Hàn Quốc

Chiều ngày 13-8-2025, đoàn công tác của TPHCM do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã tham gia chương trình Diễn đàn doanh nghiệp TPHCM và Thành phố Busan để thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương tại khu vực Busan.

Dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Tập đoàn Becamex ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Tại Diễn đàn, đại diện Tập đoàn Becamex, ông Nguyễn Thế Duy – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn đã giới thiệu với các doanh nghiệp Hàn Quốc về hạ tầng công nghiệp của TPHCM sau sáp nhập. Trong đó, Tập đoàn Becamex đóng vai trò là nhà phát triển công nghiệp hàng đầu của tỉnh Bình Dương (cũ) cũng như của TPHCM (mới) với hệ sinh thái công nghiệp hoàn thiện, định hướng phát triển theo mô hình các khu công nghiệp sinh thái, cộng sinh công nghiệp, hạ tầng hoàn chỉnh với nhiều giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư khi đến với TPHCM.

Ông Nguyễn Thế Duy – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Becamex đã giới thiệu với các doanh nghiệp Hàn Quốc về hạ tầng công nghiệp của TPHCM sau sáp nhập.

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn doanh nghiệp TPHCM – Thành phố Busan lần này, Tập đoàn Becamex cũng đã ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn của Hàn Quốc trên các lĩnh vực như sau:

1. Tổng Công ty cảng Busan (BPA): thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng cảng; kết nối logistic và chuỗi cung ứng; phát triển khu vực vùng sâu và các dự án công nghiệp; chuyển đổi số và hệ sinh thái công nghiệp thông minh; hệ thống cảng thông minh, thân thiện với môi trường.

Toàn cảnh chương trình Diễn đàn doanh nghiệp TPHCM và Thành phố Busan

2. Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH): thực hiện "Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị” để tăng cường quan hệ hợp tác giữa Các Bên trên cơ sở hợp tác chính phủ với chính phủ (G2G), nhằm xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời quy định nội dung hợp tác giữa Các Bên để cụ thể hóa và thúc đẩy Dự án UGPP liên quan đến phát triển đô thị thông minh và khu công nghiệp theo quy hoạch phát triển đô thị thông minh củaTPHCM.

3. Công ty LS Electric (LSE): hợp tác phát triển kỹ thuật và triển khai các giải pháp Nhà máy thông minh tại Việt Nam như Digital Twin, MES, Hệ thống Quản lý kho, AMR/AGV, Hệ thống Kiểm tra bàng Thị giác máy...

CAO TƯỜNG