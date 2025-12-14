Đinh Phương Thành, người đi xuyên kỷ lục

10 năm trước, xuất hiện ở đấu trường SEA Games ở tuổi 20, vận động viên (VĐV) Đinh Phương Thành đã gây choáng váng cho làng thể dục dụng cụ (TDDC) khu vực với chiến tích giành 4 tấm HCV. Giờ đây, Đinh Phương Thành vẫn chinh chiến miệt mài để mang về thêm những tấm HCV cho đội tuyển TDDC, đồng thời viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng tới các thế hệ VĐV Việt Nam.

HLV Trương Minh Sang chúc mừng Đinh Phương Thành sau bài thi xà đơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bước ra khỏi khu vực thi đấu nội dung xà kép nam hôm 12-12, nơi chứng kiến anh trở thành nhà vô địch SEA Games 33 (diễn ra tại Thái Lan) và trở thành tuyển thủ giành được nhiều HCV nhất đội tuyển TDDC Việt Nam (14 HCV), Đinh Phương Thành tự tin khẳng định: “Tôi vẫn còn khả năng thì sẽ tiếp tục thi đấu”. Điều đó chỉ ra rằng tuổi tác chỉ là một rào cản, nhưng khát vọng được cống hiến cho thể thao Việt Nam lớn hơn rất nhiều, sẽ giúp anh vượt qua tất cả.

30 tuổi, đã dự 6 kỳ SEA Games và rất nhiều lần nếm trải các cảm giác ngọt ngào, cay đắng ở những giải đấu lớn của châu Á cũng như thế giới, chàng trai này nghiệm ra rằng, nếu dừng tập và ngừng thi đấu, anh sẽ đánh mất cảm xúc, sẽ vuột khỏi tầm tay những gì tốt đẹp nhất ở môn thể thao mình đang theo đuổi.

Còn nhớ rất rõ hình ảnh của Phương Thành cách đây 10 năm (SEA Games 28 - năm 2015). Đấy là vào một buổi chiều tháng 6, tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia của Singapore, lúc biết mình trở thành VĐV nam đầu tiên của TDDC Việt Nam giành được tấm HCV toàn năng lịch sử, Thành đã lao vào vòng tay của các huấn luyện viên Nguyễn Kim Lan, Trương Tấn Hiền và Trương Minh Sang và thổn thức.

Thời điểm đó, đội tuyển vẫn còn các đàn anh Phạm Phước Hưng, đàn chị Phan Thị Hà Thanh dẫn dắt và tạo nên những khúc tráng ca cho TDDC Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Và khi đó, Phương Thành mới lần đầu được khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games, còn bỡ ngỡ và hoài nghi về chính khả năng của mình

Nhưng rồi, chàng trai trẻ người Hà Nội năm ấy trưởng thành hơn sau mỗi cuộc tranh tài, bản lĩnh và kiên định hơn theo thời gian. Để đến thời khắc kỷ niệm 10 năm xuất hiện ở đại hội thể thao khu vực năm nay (SEA Games 33 - năm 2025), Đinh Phương Thành vẫn hoàn thành trọng trách giành HCV cho TDDC Việt Nam. Anh từ lâu đã trở thành cánh chim đầu đàn của đội tuyển quốc gia, đồng hành và chia sẻ nhiệm vụ “săn vàng” cho TDDC Việt Nam khắp các giải đấu ở Đông Nam Á, châu lục và trên thế giới.

Bạn bè đồng trang lứa với anh đã chuyển hướng nghề nghiệp, hoặc chuyên tâm huấn luyện, hoặc chọn cho mình một công việc kinh doanh, riêng Phương Thành vẫn chăm chỉ làm bạn với xà đơn, xà kép, với những buổi tập hoa mắt vì các động tác xoay người, nhào lộn trên không...

LÊ QUANG (từ Bangkok, Thái Lan)