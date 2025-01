Dàn cầu thủ tuổi Tỵ nổi bật của bóng chuyền Việt Nam

Hoàng Thị Kiều Trinh là cầu thủ tuổi Tỵ có phong độ tốt của bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua và năm 2025 dự báo cô tiếp tục chơi bùng nổ. Ảnh: D.P

Hoàng Thị Kiều Trinh là gương mặt đang được chú ý của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tay đập thuộc biên chế của bóng chuyền nữ đội Binh chủng Thông tin khẳng định chuyên môn tốt qua nhiều mùa giải đã thi đấu cũng như sự thể hiện ở màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sở trường của Hoàng Thị Kiều Trinh là vị trí đối chuyền. Bước vào tuổi 24, tay đập người quê gốc Quảng Bình này đang ở độ chín phong độ và nhận được sự đánh giá cao từ nhiều HLV. Trong một số chia sẻ, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – ông Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết Kiều Trinh là cầu thủ thi đấu có bản lĩnh, chơi khéo léo để đập những quả bóng ghi điểm hiệu quả.

Cuối năm 2023, Hoàng Thị Kiều Trinh từng được xuất ngoại thi đấu cho đội Supreme Chonburi-E.Tech tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan. Cô đã ra sân thường xuyên tại đây và đội bóng trên đã giành vị trí hạng 3 của mùa giải. Năm 2025, mục tiêu được Hoàng Thị Kiều Trinh đặt ra cho bản thân là nỗ lực giành kết quả tốt nhất cùng đội Binh chủng Thông tin tại giải vô địch quốc gia.

Phụ công Trần Duy Tuyến đã có năm 2024 thành công trong sự nghiệp. Tại trận chung kết mùa giải, mũi đánh này là 1 trong những người chơi hiệu quả ghi điểm quan trọng giúp đội nam Biên Phòng chiến thắng lên ngôi vô địch quốc gia. Duy Tuyến đang là quân nhân chuyên nghiệp tại Đoàn TDTT Biên Phòng. Tay đập được đánh giá chơi phòng thủ chắn bóng tốt và có sở trường là các quả đập lao nhanh trên lưới.

Duy Tuyến đã có năm 2024 thành công trong sự nghiệp. Ảnh: SEALEAGUE

Với phong độ cao, Trần Duy Tuyến đã được khoác áo đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia nên năm nay nếu giữ phong độ ổn định thì cơ hội tiếp tục dự SEA Games 33 tại Thái Lan là khả quan cho phụ công này. Năm 2024, Duy Tuyến từng nhận danh hiệu phụ công xuất sắc tại 1 lượt đấu giải SEA V.Leauge của bóng chuyền Đông Nam Á.

Đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy cũng là 1 cầu thủ tuổi Tỵ được người hâm mộ quan tâm. Quốc Duy trưởng thành từ thể thao Trà Vinh. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Quốc Duy đã thi đấu cho Ninh Bình và Thể Công Tân Cảng để gặt hái một số thành công đáng chú ý. Tay đập thi đấu ở vị trí đối chuyền này cũng không ít lần được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Năm 2025, Nguyễn Văn Quốc Duy khoác áo đội nam Công an TPHCM dự giải vô địch quốc gia. Ảnh: D.P

Năm 2025, Nguyễn Văn Quốc Duy được người hâm mộ chú ý đáng kể khi đã gia nhập đội hình nam Công an TPHCM dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia và tất cả chờ đợi Quốc Duy đạt cống hiến nhiều pha bóng đẹp trên sân.

Chuyền 2 Trần Nguyễn Quí Uyên là 1 trong những cầu thủ tiêu biểu về sự thành công ở công tác tuyển chọn đào tạo huấn luyện chuyên môn trẻ của bóng chuyền nữ Long An. Qua nhiều mùa giải thi đấu ở cấp độ trẻ, Quí Uyên khẳng định được năng lực và bây giờ cô là thành viên đội 1 của VTV Bình Điền Long An. Năm ngoái, Quí Uyên cùng đội bóng giành cúp vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Dù không giữ vị trí chính thức thường xuyên nhưng HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) luôn xác định đây là cầu thủ chuyền 2 dự bị chiến lược sẵn sàng ra sân thời điểm quyết định để đảo vị trí cùng đàn chị Võ Thị Kim Thoa.

Quí Uyên (ngoài cùng bên phải, hàng trước) là cầu thủ chuyền 2 được đào tạo cơ bản của nữ VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Libero Trần Thanh Nhân là cầu thủ quan trọng của bóng chuyền nam TPHCM. Sau khi gia nhập đội bóng thành phố từ đơn vị cũ Quân đoàn 4, Trần Thanh Nhân trưởng thành rõ rệt nhờ được thi đấu qua các giải trẻ và bây giờ là VĐV đội 1 của nam TPHCM. Trần Thanh Nhân là cầu thủ chịu học hỏi nên rất tích cực tích lũy kinh nghiệm qua mỗi giải đấu. Là cầu thủ tuổi Tỵ triển vọng, Trần Thanh Nhân được đánh giá còn nhiều cơ hội phát triển chuyên môn những năm tiếp theo.

Chơi ở vị trí đối chuyền, Lý Văn Chường đang là cầu thủ chơi tốt trong đội hình bóng chuyền nam Hà Nội. Cầu thủ này là 1 trong những người được tuyển chọn đào tạo huấn luyện cơ bản từ đội bóng chuyền nam thủ đô đã để lại ấn tượng chuyên môn trên sân. Năm 2025, mục tiêu quan trọng nhất của Lý Văn Chường là thi đấu cùng đội bóng nam Hà Nội giành được kết quả tốt nhất tại giải vô địch quốc gia.

MINH CHIẾN