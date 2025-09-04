Cựu HLV tuyển cầu mây quốc gia Hà Tùng Lập được đề nghị nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2025

Cựu HLV trưởng đội tuyển cầu mây quốc gia – ông Hà Tùng Lập được đề nghị nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2025.

Đại diện cầu mây được đề cử nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025. Ảnh: SEPAK TAKRAW INDIA

Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội đã có văn bản ngày 4-9 lấy ý kiến các đơn vị để xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2025. Theo đó, lĩnh vực thể thao đã đề xuất HLV Hà Tùng Lập nhận danh hiệu trên.

HLV Hà Tùng Lập từng là HLV trưởng đội tuyển cầu mây quốc gia. Trong quá trình huấn luyện, HLV Hà Tùng Lập góp phần đưa đội tuyển cầu mây nữ quốc gia giành những thành tích quan trọng gồm 3 HCV, 16 HCB, 3 HCĐ tại các kỳ SEA Games, ASIAD từ năm 2001 tới năm 2014.

Sau ASIAD năm 2014 tại Hàn Quốc, HLV Hà Tùng Lập là trưởng bộ môn cầu mây Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. HLV Hà Tùng Lập tiếp tục huấn luyện để đóng góp tuyển thủ tham gia đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV tại SEA Games 32-2023, HCV giải cầu mây vô địch thế giới 2023, HCV tại ASIAD 19

HLV Hà Tùng Lập từng được được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; và được các bằng khen của Bộ VH-TT-DL, UBND thành phố Hà Nội.

Năm 2024, lĩnh vực thể thao không có đại diện được vinh danh trong danh sách Công dân Thủ đô ưu tú.

Năm nay đội tuyển cầu mây quốc gia sẽ tham dự SEA Games 33-2025 với đội hình tốt nhất, trong đó nhiều học trò của HLV Hà Tùng Lập sẽ góp mặt phấn đấu giành thành tích cao.

MINH CHIẾN