“Chiều” Arteta hết mức, Arsenal trắng tay để Nicolas Pepe ra đi

Pepe khiến Arsenal phải trả 72 triệu bảng cho Lille vào mùa hè năm 2019, đó là kỷ lục của CLB trước khi bị phá vỡ bởi thương vụ 105 triệu bảng của Declan Rice trong mùa hè vừa qua. Được biết, thủ tục thanh toán giữa Arsena và Lille là theo hình thức trả… góp, và cho đến khi họ giải phóng năm cuối hợp đồng của cầu thủ chạy cánh 28 tuổi người Bờ Biển Ngà thì á quân giải Ngoại hạng Anh vẫn còn đang nợ đội bóng Pháp đến 10 triệu bảng.

Trong 3 năm đầu tiên ở Arsenal, Pepe không thể chứng tỏ nhiều khi chỉ có 43 lần đá chính sau 80 trận ở Premier League, ghi 16 bàn (tổng cộng 27 bàn sau 112 lần ra sân trên mọi đấu trường). Sau một mùa giải vừa qua thi đấu theo dạng cho mượn đến Nice, cầu thủ này cũng không tạo được dấu ấn khiến HLV Mikel Arteta đi đến quyết định phải thải loại ngay lập tức. Tuy nhiên, vì không có nhiều đội bóng sẵn sàng ngồi xuống đàm phán, quyết định cuối cùng là phải giải thoát cho nhau, cho phép Pepe gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Trabzonspor theo dạng tự do.

Đây là quyết định rất đáng thất vọng với cá nhân Giám đốc bóng đá Edu khi Pepe là một trong những bản hợp đồng mà ông đã góp phần đưa về sân Emirates. Trong khi đó, Pepe là ngôi sao mới nhất bị chấm dứt hợp đồng dưới triều đại của HLV Arteta ở phía bắc London, sau sự ra đi của Mesut Oezil, Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan, Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac, Willian và Hector Bellerin.

Nhưng một lần nữa, bộ đôi Edu - Arteta đang cho thấy mối quan hệ hợp tác tuyệt vời về mặt chuyên môn, yếu tố quan trọng đang dần biến Pháo thủ trở lại như một quyền lực tại Anh. Mùa qua, Arsenal kém may mắn chưa thể vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004, nhưng họ cho thấy sẵn sàng hiện thực hóa giấc mơ ở mùa giải này sau khởi đầu rất tốt - thắng 3 hòa 1 sau 4 lượt trận, chỉ kém 2 điểm so với ngôi đầu của Man.City.