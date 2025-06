Các đội bóng chuyền Thái Bình, Vĩnh Long, Trà Vinh ổn định tinh thần tập luyện

Đội nữ Geleximco Thái Bình vẫn tập luyện chuyên môn thời gian qua và đảm bảo tinh thần tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ ngày 1-7-2025, 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ bước vào hoạt động sau khi sáp nhập theo quy định.

Trao đổi cùng SGGP, đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình cho biết thời điểm hiện tại toàn bộ đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình vẫn đang tập luyện duy trì chuyên môn theo chương trình tập huấn đã xây dựng. Tới đây, tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên sẽ sáp nhập thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Hưng Yên. Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình khẳng định tinh thần cầu thủ vẫn tập trung vào chuyên môn và những hướng dẫn đối với công tác quản lý sẽ được cấp lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới.

Hiện Geleximco Thái Bình là đội tham dự Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 và có tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Trong khi đó, thể thao Hưng Yên cũng sở hữu đội bóng chuyền nữ dự Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc.

Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An sẽ sáp nhập thành tỉnh mới với tên gọi là tỉnh Tây Ninh. Đại diện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cho biết tập thể đội bóng vẫn tập luyện chuyên môn để chuẩn bị tham dự giai đoạn thứ 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia và tinh thần cầu thủ vẫn rất thoải mái do vấn đề chuyên môn không bị ảnh hưởng.

Ngoài nội dung nữ, đơn vị Long An có đội bóng chuyền nam đang góp mặt tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An – ông Nguyễn Bảo Hoàn đã cho biết toàn bộ cầu thủ tập luyện giữ ổn định tinh thần lúc này và các thay đổi về tên gọi (nếu có) sẽ được thực hiện theo hướng dẫn từ cấp quản lý.

Đội bóng chuyền nam Long An đang là 1 trong 8 đội dự giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long – ông Nguyễn Minh Hiền cho biết các đội bóng chuyền nam, nữ Vĩnh Long của đơn vị mình tập huấn chuyên môn bình thường thời gian qua. Tới đây, tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh sẽ sáp nhập thành tỉnh mới có tên là tỉnh Vĩnh Long. Hiện cả 3 tỉnh đều có đội bóng chuyền nam và cùng dự Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc. Hai đội Vĩnh Long và Trà Vinh đã giành quyền dự vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 (tổ chức tháng 10 tại Hà Tĩnh).

“Chúng tôi sẽ theo hướng dẫn của cấp quản lý đối với công tác chuyên môn huấn luyện thể thao cũng như thực hiện đúng các quy định của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam đưa ra đối với giải đấu”, ông Nguyễn Minh Hiền chia sẻ. Cầu thủ bóng chuyền Vĩnh Long và Trà Vinh vẫn đang tập luyện chuyên môn tại địa phương của mình. Yêu cầu trên hết của ban huấn luyện từng đội đó là mỗi cầu thủ đảm bảo đúng chuyên môn theo nhiệm vụ đề ra. “Trên hết, chúng tôi giữ vững tinh thần ổn định để HLV, VĐV tập luyện chuyên môn làm tốt các công tác đã được giao”, ông Nguyễn Minh Hiền bày tỏ thêm.

“Việc tổ chức các giải bóng chuyền của 6 tháng cuối năm 2025 vẫn thực hiện theo chương trình đã ấn định. Với vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025, nếu các đội bóng tham dự muốn có thay đổi về tên gọi thì họ có thể gởi văn bản tới ban tổ chức để xem xét. Các đội bóng có quyền của mình trong việc tham gia giải đấu và mỗi địa phương có thể có hơn 1 đội bóng góp mặt tham gia các giải của hệ thống quốc gia”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi.

MINH CHIẾN