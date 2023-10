Các cô gái vô địch cầu mây ASIAD 19 được chào đón nồng nhiệt ngày trở về

Trong tối 8-10, đội tuyển cầu mây nam, nữ đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi kết thúc chương trình thi đấu ASIAD 19. Cầu mây nữ là đội tuyển giành được HCV tại ASIAD 19 lần này và ngay tại sân bay Nội Bài đã được lãnh đạo Cục TDTT và người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.

Ở buổi chung vui này, đại diện của các đơn vị là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Nghệ An đều có lãnh đạo có mặt tận nơi để gặp mặt, chào mừng các cầu thủ cầu mây nữ Việt Nam trở về. Lần này, trong đội hình đồng đội bốn người nữ dự ASIAD 19 và giành HCV thì thể thao Hà Nội đóng góp 2 cầu thủ Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Hồng Nhung, thể thao Đồng Tháp có Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, thể thao Công an Nhân dân có Nguyễn Thị Ngọc Huyền còn thể thao Nghệ An có Nguyễn Thị My.

“Chúng tôi rất xúc động với thành tích HCV lần này, đây là kết quả của tập thể và sự nỗ lực ở từng cầu thủ. Xin cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ đội”, lãnh đội cầu mây Việt Nam tại ASIAD 19 – ông Lê Thanh Sơn trao đổi ngay tại sân bay khi toàn đội về nước. "Chúng tôi không biết nói gì chỉ xin gởi lời cảm ơn tới người hâm mộ khi đã động viên tất cả đội tuyển cầu mây nữ và cầu mây nam của Việt Nam thi đấu tại ASIAD 19 lần này", HLV Trần Thị Vui của đội cầu mây Việt Nam trao đổi. Cũng ở buổi đón chào các cầu thủ cầu mây nam, nữ về nước, đại diện Liên đoàn cầu mây Việt Nam tới tận nơi chúc mừng từng tuyển thủ.

Cùng trong buổi trở về này còn có các đội tuyển cờ vua, cờ tướng, jujitsu, vật, bóng chuyền và tất cả đều được chúc mừng từ các đồng đội và người thân, người hâm mộ.