Bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu cao tại SEA Games 33

Trực tiếp theo dõi các vận động viên thi đấu tại Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2025, vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025 và Cúp Hùng Vương 2025, HLV Trần Đình Tiền và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã dự kiến 18 gương mặt tập trung làm nhiệm vụ quốc gia. Mục tiêu cao nhất của các đội tuyển là giành huy chương ở SEA Games 33-2025.

Các tay đập nữ Việt Nam thi đấu tại Giải tour tứ hùng Đông Nam Á. Ảnh: P.MINH

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường cho biết, 2 đội tuyển nam và nữ cùng nhận chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 33; thậm chí, đội tuyển nữ nhận trọng trách tranh HCV. Trong lịch sử nhiều lần dự SEA Games, bóng chuyền Việt Nam chưa từng giành HCV dù cả 2 đội tuyển đã vào trận chung kết SEA Games không ít lần.

Cúp Hùng Vương 2025 đã tìm ra hai nhà vô địch là Biên Phòng (nam) và Ninh Bình (nữ), phản ánh khá rõ nét phong độ của từng tuyển thủ nên ban huấn luyện các đội tuyển không quá khó để đưa ra chọn lựa của mình. HLV trưởng đội tuyển nữ Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đã gợi ý danh sách các tuyển thủ và gửi đến VFV chờ phê duyệt, cơ bản, sẽ gồm những cái tên đã thành danh như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa… Ông Kiệt cũng nhấn mạnh rằng đây là tập thể gồm nhiều nhân tố đang đạt phong độ tốt nhất, lối chơi sẽ đa dạng và không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Các tay đập của VTV Bình Điền Long An có tên triệu tập dịp này sẽ được ưu tiên lên tập trung muộn hơn so với các đồng nghiệp khác do bận tranh tài tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025 ở Philippines từ ngày 18-4 đến 28-4.

Đối với đội tuyển nam, 18 tay đập được đề xuất gồm: Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Xuân Sinh, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Hoàng Xuân Trường, Phạm Thoại Khương, Chế Quốc Vô Lít, Nguyễn Xuân Đức, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa.

Cả hai đội tuyển sẽ chốt lại danh sách 14 gương mặt chính thức khi tham dự các giải đấu châu Á, thế giới và SEA Games 33. Trong đó, lịch trình thi đấu của đội tuyển nữ khá dày với các giải đấu nối tiếp nhau như AVC Challenge Cup 2005 (tại Việt Nam), SEA V-League 2025 (tại Thái Lan và Việt Nam), VTV Cup 2025 (tại Việt Nam), Giải Vô địch thế giới 2025 (tại Philippines) và SEA Games 33 (tại Thái Lan).

MINH CHIẾN