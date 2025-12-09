Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng: Người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn chờ tin chiến thắng của các tuyển thủ!

Sáng ngày 9-12, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã đến nơi đóng quân của Đoàn thể thao Việt Nam tại Bangkok (Thái Lan) để động viên tinh thần các huấn luyện viên, vận động viên.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trong buổi gặp mặt Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi gặp mặt, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã báo cáo tình hình của các đội tuyển trong những ngày đầu vừa qua. Những bộ môn: bóng đá nam/nữ, bóng ném nam trong nhà, bóng chày, cầu lông của Việt Nam đã xuất quân, kết quả có những chiến thắng đã được lập cũng như có các khởi đầu không tốt.

Ngoài ra, đại diện một số bộ môn cũng nêu ra những khó khăn đã gặp phải trong những ngày qua. Chẳng hạn ở khu vực lưu trú của bộ môn bóng đá, các khẩu phần ăn vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu của vận động viên (VĐV). Hơn nữa, khu vực tập luyện của đội bóng đá nữ đang cách khá xa nơi lưu trú lên đến 40km, khiến thời gian di chuyển mất nhiều thời gian....

Ghi nhận những khó khăn về mặt di chuyển và dinh dưỡng của các đội tuyển, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị trưởng đoàn phải nhanh chóng trao đổi cùng Ban tổ chức để giải quyết những vấn đề trên. Ngoài ra, bản thân ông sẽ tổng hợp để kiến nghị lại ban tổ chức trong cuộc họp của các Uỷ ban Olympic quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Muốn có thành tích cao ở đấu trường lớn thì phải có có thành tích ở khu vực, đó là SEA Games. Mỗi giải đấu đều có giá trị riêng, từ giải khu vực làm nền tảng, sẽ chọn ra những gương mặt nổi trội dự Asiad hay Olympic.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng 100 triệu đồng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bộ trưởng mong muốn các HLV, VĐV phấn đấu thực hiện được mục tiêu đề ra, đem lại niềm vui, tự hào cho người hâm mộ và nhân dân cả nước. Người dân Việt Nam chờ tin chiến thắng của các tuyển thủ.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng 100 triệu đồng cho đoàn thể thao Việt Nam, hỗ trợ thêm quỹ thưởng "nóng" cho các tuyển thủ giành thành tích cao.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)