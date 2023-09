Ba gương mặt Vàng của thể thao Việt Nam

Trong tất cả các tuyển thủ tham dự ASIAD 19 lần này, chúng ta chắc chắn đặt nhiều hy vọng giành HCV ở tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng. Đội tuyển bơi Việt Nam không nằm trong nhóm đội tuyển thể thao đặt mục tiêu giành HCV dựa trên dự báo về chuyên môn trong thời gian chuẩn bị ASIAD 19. Thế nhưng, Nguyễn Huy Hoàng được chờ đợi sẽ giành thành tích lịch sử cho đội tuyển bơi Việt Nam. Trong tất cả các thông số chuyên môn mà Huy Hoàng đạt ở những buổi tập chuẩn bị cho ASIAD 19, sự khả quan để tranh chấp thành tích cao nhất là có triển vọng.

Huy Hoàng đã dự ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia và giành HCB nội dung 1.500m tự do, HCĐ nội dung 800m tự do. Tại hai kì thi đấu quốc tế gần nhất, Huy Hoàng giành HCV cá nhân các nội dung 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do tại SEA Games 31; HCV cá nhân nội dung 400m tự do, 1.500m tự do tại SEA Games 32. ASIAD 18 năm 2018 và Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 là những lần Huy Hoàng đều có mặt tham dự. Đội tuyển bơi Việt Nam đã có dự báo về khả năng tranh chấp rất lớn của đối thủ Fei Liwei (Trung Quốc) tại nội dung 1.500m tự do và 800m tự do ở ASIAD 19 dù thế Huy Hoàng có sự tự tin riêng của mình. Lần dự ASIAD 19, ngay tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển bơi Việt Nam mời được chuyên gia Hungary Peter Nagy đi cùng huấn luyện Huy Hoàng để đảm bảo tốt nhất chuyên môn.

Tại ASIAD 19, Nguyễn Huy Hoàng là một trong hai tuyển thủ vinh dự cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc.

Người thứ hai mà thể thao Việt Nam đặt nhiều kì vọng không kém Nguyễn Huy Hoàng là tay đấm boxing Hà Thị Linh. Ở tuổi 30, Hà Thị Linh là một trong những tuyển thủ có kinh nghiệm nhất của đội hình boxing nữ Việt Nam hiện tại. Tấm HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia vào tháng 5 vừa qua đã khẳng định, Hà Thị Linh vẫn rất mạnh mẽ để tranh tài đấu trường đỉnh cao của boxing. Đây là lần đầu tiên Hà Thị Linh được dự ASIAD. Trong quá trình chuẩn bị chuyên môn, cô đã được tập luyện kĩ lưỡng nhất tại kì tập huấn ở Uzbekistan và Thái Lan nên những tiến bộ trong chuyên môn giúp ban huấn luyện có một sự kì vọng cao nhất với Linh. Boxing nữ Việt Nam từng có những tấm huy chương tại ASIAD 2014, ASIAD 2018 nhưng đấy là các kết quả HCĐ. Nếu đạt sự hưng phấn nhất cùng một sự may mắn của bản thân, cơ hội vượt lên giành thành tích cao nhất là màu Vàng của huy chương với Hà Thị Linh hoàn toàn triển vọng.

Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh trước ngày lên đường đi ASIAD 19 đã chia sẻ “tôi rất tập trung cho lần thi đấu này bởi đây là Đại hội vô cùng quan trọng. Tôi không muốn nói trước điều gì nhưng trên hết vẫn là mình nỗ lực thi đấu đạt đúng khả năng”. Đây là lần đầu tiên, xạ thủ Trịnh Thu Vinh được dự ASIAD và cô là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển bắn súng Việt Nam tại đấu trường năm nay. Xạ thủ của thể thao Công an Nhân dân này là VĐV giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024 khi dự giải vô địch thế giới 2023 vừa qua nên đang có sự tự tin nhất định. Trịnh Thu Vinh đã được trải nghiệm chuyên môn tại giải vô địch thế giới năm 2022 và 2023 nên đủ sự bình tĩnh khi thi đấu. Một năm trước, Trịnh Thu Vinh là thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu SEA Games 31 trên sân nhà và cô giành được 1 HCĐ cá nhân, 1 HCB đồng đội tại bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ.

Ba môn thể thao bơi, bắn súng, boxing là các môn thuộc nhóm Olympic. Thể thao Việt Nam đã có nhiều tuyển thủ xuất chúng trình làng ở các môn đấu này từ trước tới nay nhưng chưa một ai giành được HCV tại các kì ASIAD. Tại ASIAD 19, người hâm mộ chờ đợi cả 3 tuyển thủ Huy Hoàng, Hà Thị Linh, Thu Vinh sẽ làm nên lịch sử.