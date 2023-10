ASIAD 19: Thua đáng tiếc tại bán kết, chúng ta còn trận cuối tranh HCĐ

Trong chiều 6-10, bán kết của môn bóng chuyền nữ trong nhà đã diễn ra. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội nữ Nhật Bản trong trận bán kết đầu tiên của nội dung.

Đúng như chia sẻ trước đó, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất của đội tuyển với hai mũi tấn công quan trọng là Trần Thị Thanh Thúy và Hoàng Thị Kiều Trinh. Trong đó, mũi điều phối bóng vẫn là từ cầu thủ chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh.

Tại ván đầu tiên, hai đội chơi giằng co. Hàng chắn của đối phương đã bất ngờ khi chúng ta phối hợp nhuần nhuyễn và đánh mảng miếng sắc bén. Ở ván đầu này, Trần Thị Thanh Thúy vẫn là tay đập chủ lực của chúng ta thế nhưng khi hai bên đã giằng co quyết liệt thì chúng ta vẫn thiếu một chút may mắn ở khâu dứt điểm cuối. Ván này, chúng ta thua 24/26.

Ván thứ hai cầu thủ Việt Nam vẫn chơi tốt với quyết tâm cao và hai bên đưa tới điểm 21, qua đó cho thấy chúng ta giằng co sòng phẳng chứ không e ngại trước các cầu thủ Nhật Bản. Tuy vậy trong ván này, đội nữ Nhật Bản vẫn nhỉnh hơn và thắng 25/21.

Ván thứ ba, với một chút điều chỉnh đội hình hiệu quả hơn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã chơi đầy thăng hoa. Thanh Thúy, Kiều Trinh, Bích Thủy, Tú Linh là những người ghi điểm thành công và chúng ta thắng 25/23. Đáng tiếc tại ván thứ 4, cầu thủ của Việt Nam xuống sức một phần nên thua 16/25.

Chung cuộc, chúng ta thua 1-3 tại bán kết nên mất cơ hội vào chung kết tranh HCV. Tuy nhiên, đội bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng 3 để hướng tới giành tấm HCĐ ở ASIAD 19 lần này. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 7-10.