ASIAD 19 ngày 26-9: Chờ 2 HCV của Huy Hoàng và Trịnh Thu Vinh

Một trong những sự chú ý ở ngày thi đấu 26-9 của thể thao Việt Nam là tuyển thủ bơi lội sẽ tranh tài cự ly 1.500m tự do nam. Đây là nội dung sở trường và Huy Hoàng được chờ đợi sẽ thi đấu mạnh mẽ để đứng vào nhóm có huy chương, thậm chí là HCV.

Nội dung sẽ không thi đấu vòng loại và tổ chức thi đấu chung kết vào tối của ngày thi đấu, và Huy Hoàng sẽ đua tài với các đối thủ mạnh. Danh sách đăng kí dự kiến của môn này gồm Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam), Fei Liwei (Trung Quốc), Wang Ziyang (Trung Quốc), He Shing Ip (Hongkong-Trung Quốc), Kwok Chun Hei (Hongkong-Trung Quốc), Nehra Aryan (Ấn Độ), Rawat Kushagra (Ấn Độ), Subagyo Nicholas Karel (Indonesia), Imoto Ikki (Nhật Bản) Takeda Shogo (Nhật Bản), Kim Woomin (Hàn Quốc), Duurenbayar Turmunkh (Mông Cổ), Alkhaldi Abdulla (Qatar), Thammananthachote Ratthawit (Thái Lan). Chung kết nội dung này diễn ra lúc 19 giờ 54 theo giờ địa phương. Cùng trong ngày, chúng ta có Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân thi đấu vòng loại 100m tự do nữ, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn đấu vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nam, Võ Thị Mỹ Tiên dự 400m tự do nữ và đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam.

Môn bắn súng tiếp tục có xạ thủ Ngô Hữu Vương ra thi đấu nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân. Ngoài Ngô Hữu Vương, chúng ta còn có Nguyễn Công Dậu và Nguyễn Tuấn Anh thi đấu nội dung này. Vòng loại bài bắn bắt đầu lúc 9 giờ theo giờ địa phương. Tâm điểm của thể thao Việt Nam là sự xuất hiện của xạ thủ Trịnh Thu Vinh tại bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ. Cô sẽ thi đấu với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thùy Trang và thể thao Việt Nam chờ đợi tấm HCV trong nội dung này.

Tại ngày thi đấu hôm nay, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến ra thi đấu nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam. Nội dung này bắt đầu lúc 12 giờ 40 theo giờ địa phương.

Môn taekwondo có các võ sĩ đối kháng thi đấu trong ngày. Chúng ta có Phạm Đăng Quang thi đấu hạng 63kg nam và gặp Lee Gibeom (Hàn Quốc) ngay tại trận đầu tiên; Vũ Thị Dung thi đấu hạng 53kg nữ và gặp Karajanova Aziza (Kazakhstan) tại vòng đầu tiên; Trần Thị Ánh Tuyết thi đấu hạng 57kg nữ và gặp Chhoeung Aliza (Campuchia).

Môn wushu được chờ đợi sẽ có tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam khi lần lượt các tuyển thủ Đỗ Đức Tài, Nông Văn Hữu ra biểu diễn nam quyền nam, nam côn nam; Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi biểu diễn nam quyền nữ, nam đao nữ. Nội dung biểu diễn bắt đầu lúc 9 giờ theo giờ địa phương.

Cùng trong ngày, chúng ta sẽ có tuyển thủ thi đấu môn quần vợt, TDDC, cờ vua, judo, thể thao điện tử -esports.