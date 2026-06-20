Yamal thừa nhận chưa sẵn sàng chơi trọn 90 phút

Ngôi sao Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha cho biết anh vẫn còn trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo, còn quá sớm để anh có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút tại World Cup.

Lamine Yamal chỉ chơi 30 phút cuối trận hòa bất ngờ trước Cape Verde.

Đội quân của HLV Luis de la Fuente bất ngờ bị Cape Verde, đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup, cầm hòa không bàn thắng trong trận mở màn bảng H, và hy vọng sẽ sớm khởi sắc hơn vào Chủ nhật khi đối đầu với Saudi Arabia. Ở trận khai màn thì Yamal, ngôi sao chạy cánh của Barcelona, ​​đã có lần ra sân đầu tiên kể từ khi dính chấn thương vào giữa tháng 4 khi vào sân thay người ở phút 71. “Còn quá sớm, mạo hiểm là không cần thiết. Chưa phải lúc để thi đấu trọn vẹn một trận”, ngôi sao 18 tuổi nói với đài truyền hình RTVE của Tây Ban Nha về khả năng thi đấu trọn vẹn một trận đấu.

HLV De la Fuente, người thừa nhận việc thiếu Yamal đã kềm hãm năng lực tấn công của La Roja ở trận khai màn, nói với đài Radio Cope hôm thứ Năm rằng nguồn cảm ứng của ông có thể thi đấu khoảng “một giờ” vào cuối tuần này tại Atlanta (Mỹ). Yamal chia sẻ thêm: “Tôi cảm thấy thực sự tốt. Trên hết, tôi rất hào hứng, tôi đã không thi đấu trong một thời gian dài. Tôi đang mong chờ trận đấu Chủ nhật. Tôi cảm thấy thể lực tốt, tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì HLV muốn. Tôi biết điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ra sân, nhưng tôi đã sẵn sàng”.

Yamal đã không thể truyền cảm hứng cho các đồng đội trong những phút cuối trận đấu với Cape Verde đầy kiên cường, nhưng đồng đội của anh ở Barcelona, ​​Pau Cabarsi vẫn tin tưởng anh sẽ tỏa sáng tại giải đấu. “Chúng tôi biết rất rõ phẩm chất của Lamine”, Cabarsi nói hôm thứ Sáu. “Dù cậu ấy có vào sân hay không, cậu ấy sẽ giúp chúng tôi hết sức có thể - nhưng tôi nghĩ bất cứ ai chơi ở vị trí của cậu ấy cũng sẽ làm tốt không kém”.

Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, được đánh giá là ứng cử viên vô địch trước giải đấu tại Bắc Mỹ, nhưng họ chưa từng vượt qua vòng 16 đội World Cup kể từ lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch năm 2010.

LINH SƠN