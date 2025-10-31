"Vũ khí" ném biên xa và thời của những tình huống cố định

Chỉ sau chín vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa giải hiện tại, một xu hướng đã nổi lên rõ rệt: ghi bàn từ những tình huống cố định (set-piece) đang trở thành "luật chơi" mới. Những pha đá phạt trực tiếp, ném biên xa và các quả phạt góc đang thịnh hành đến mức khó tin. Arsenal hiện đang dẫn đầu bảng với khoảng cách bốn điểm, mặc dù họ chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng từ bóng sống (open-play).

"Ném biên xa": Một vũ khí tưởng chừng đã bị lãng quên

Cú ném biên xa, chiến thuật tưởng chừng đã lỗi thời, gắn liền với hình ảnh của Stoke City dưới thời HLV Tony Pulis, đang được hồi sinh mạnh mẽ. Chiến thuật này, từng được Rory Delap nổi tiếng hóa thành một vũ khí hủy diệt tại Stoke City trong giai đoạn 2008-2012, giờ đây đã được các đội bóng Premier League hiện đại đón nhận và nâng cấp.

Không đội bóng nào khai thác vũ khí ném biên xa hiệu quả hơn Brentford. "Bầy ong" đã biến những quả ném biên tưởng chừng vô hại ở khu vực tấn công thành những cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Ngôi sao thực hiện những pha ném biên này là hậu vệ Michael Kayode. Khả năng tung ra những cú ném biên có quỹ đạo căng, mạnh và độ chính xác cao, chẳng khác gì một quả phạt góc, đã biến Kayode thành một "kiến trúc sư" bàn thắng mới của đội bóng.

Kể từ đầu mùa giải trước, Brentford đã ghi được tám bàn thắng từ các tình huống xuất phát từ ném biên. Mới nhất là pha ném biên mạnh mẽ của Kayode đã dẫn đến bàn mở tỷ số của Dango Ouattara trong chiến thắng 3-2 kịch tính trước Liverpool. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cú ném biên xa đã trở thành một pha bóng mở khóa (key moment) đầy nguy hiểm.

Trong nhiều năm, chiến thuật ném biên xa bị giới chuyên môn coi là lối chơi thô ráp, thiếu tính thẩm mỹ và chỉ phù hợp với các đội bóng lấy sức mạnh cơ bắp làm trọng tâm. Tuy nhiên, sự thành công của Brentford đã buộc các đối thủ phải nhìn nhận lại. HLV Arne Slot của Liverpool, sau khi chứng kiến đội nhà bị đánh bại bởi chính những tình huống cố định, bao gồm cả ném biên, đã phải thừa nhận: "Họ là một đội rất giỏi trong việc giành chiến thắng trong các pha tranh chấp và bóng hai, và bạn phải dành lời khen cho họ về điều đó. Cũng rất khó để giành chiến thắng trong một trận đấu bóng đá nếu cán cân tình huống cố định nghiêng về phía đối thủ."

"Bạn phải tìm cách để ghi bàn"

Tổng cộng có 67 bàn thắng được ghi từ các tình huống cố định (trừ phạt đền), chiếm 27,8% – là tỷ lệ cao thứ hai từng được ghi nhận tại Premier League và là một sự gia tăng đáng kể so với bất kỳ mùa giải nào trong thập kỷ qua.

Đội dẫn đầu Premier League, Arsenal, dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, đã đi đầu trong sự thay đổi trọng tâm này. Họ đã ghi được chín bàn thắng từ tình huống cố định (trừ phạt đền) trong mùa giải này, một con số không đối thủ. Kể từ khi chiêu mộ chuyên gia cố định Nicolas Jover bốn năm trước, "Pháo thủ" đặc biệt nguy hiểm từ các quả phạt góc, ghi được 37 bàn từ các tình huống này kể từ đầu mùa giải 2023-24 – ít nhất 11 bàn nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Trong quá khứ không xa của Premier League, việc ghi bàn từ một quả phạt góc hay đá phạt được xem là lãnh địa của các đội bóng kém hơn về kỹ thuật, một chiến thuật "phòng hờ" cho các đội được gọi là yếu hơn, những người có thể dùng sức mạnh thể chất để đe dọa các đối thủ mạnh hơn bằng cách rót bóng vào khu vực cấm địa chật cứng, đặc biệt là trong những đêm mưa lạnh giá ở Stoke.

Nhưng điều đó không còn đúng nữa.Các đội bóng khác cũng đang tập trung nhiều hơn vào việc ghi bàn từ các tình huống cố định, đặc biệt là phạt góc. Có một sự gia tăng đáng kể về số lượng bàn thắng được ghi từ phạt góc trên khắp các giải đấu lớn của châu Âu so với mùa giải trước, và trong số đó, Premier League đã ghi nhận tỷ lệ bàn thắng từ phạt góc lớn nhất trong hai mùa giải gần đây.

Chiến thuật từng được tôn vinh trong điều kiện sân ẩm ướt của một số sân vận động Premier League giờ đây đã trở thành đỉnh cao thời thượng của các đội bóng hàng đầu giải đấu. Một con số kỷ lục 19% trong tổng số các bàn thắng tại Premier League mùa này đến từ các quả phạt góc (45 trong số 241 bàn), đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Sau chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Everton, trong đó Micky van de Ven ghi hai bàn đầu tiên từ phạt góc, HLV Thomas Frank của Tottenham đã nhấn mạnh: "Các tình huống cố định là cực kỳ quan trọng." Thậm chí, ông còn nhận định: "Hiện tại, Arsenal đang trên đường giành danh hiệu nhờ các tình huống cố định."

Liệu các tình huống cố định có còn giữ vững vị thế?

Với việc Arsenal và Tottenham lần lượt đứng thứ nhất và thứ ba tại Premier League, và cũng là hai đội đứng đầu (thứ nhất và thứ ba) về số bàn thắng từ tình huống cố định (trừ phạt đền), điều này càng làm nổi bật tính hiệu quả của chiến thuật này.

Ngược lại, Liverpool là một trong ba đội Premier League chưa ghi được bàn nào từ phạt góc hoặc đá phạt gián tiếp mùa này, và họ cũng đang gặp khó khăn trong phòng ngự. Đội đương kim vô địch đang trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp ở giải vô địch quốc gia, đã để thủng lưới sáu bàn từ tình huống cố định, chỉ có hai đội ở nhóm cuối bảng là West Ham và Nottingham Forest để thủng lưới nhiều hơn.

Ở trận thua 2-1 trước Crystal Palace, trong đó Liverpool bị thủng lưới vào cuối trận từ một quả ném biên. Liverpool sau đó đã thua thêm ba trận liên tiếp, để thủng lưới bàn thắng quyết định vào cuối trận từ một quả phạt góc trước Manchester United, và từ một quả ném biên trước Brentford. Dù yêu hay ghét, những tình huống cố định hoàn toàn có thể trở thành yếu tố quyết định cả ở hai đầu bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc.

LONG KHANG