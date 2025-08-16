Vận động viên Lương Hoàng Thông - Vươn lên từ nghịch cảnh

Sinh năm 2006, Lương Hoàng Thông là một trong những tấm gương tiêu biểu về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Em hiện đang sống tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình thuộc Lực lượng TNXP Thành phố. Dù xuất phát điểm không thuận lợi, nhưng Hoàng Thông đã không ngừng nỗ lực, kiên trì rèn luyện và từng bước khẳng định bản thân thông qua thể thao.

Lương Hoàng Thông (thứ 2 từ phải qua) nhận Huy chương đồng tại giải vô địch quốc gia môn Cử tạ người khuyết tật năm 2025.

Từ Bệnh viện Từ Dũ, Thông được đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, được chăm sóc, nuôi dưỡng và trưởng thành ở ngôi nhà ấm áp và đầy tiếng cười đó. Thông chia sẻ: “Em càng lớn càng cảm nhận được tình yêu thương của các thầy cô tại Trung tâm, nhất là bố Tuyến, lúc nào cũng quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần em mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, luyện tập”.

Ở Trung tâm, ngoài việc học văn hóa, các em còn được tạo điều kiện chơi các môn thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, và đó cũng là cơ duyên để Hoàng Thông đến với môn cử tạ. Ban đầu em chỉ định tập chơi cho khỏe, nhưng thầy Phạm Văn Sang - Nhân viên Khoa Thanh thiếu niên của Trung tâm đã phát hiện ra năng khiếu của em và khuyến khích em luyện tập, còn bố Tuyến là người tạo điều kiện cho em tham gia thi đấu các giải năng khiếu dành cho người khuyết tật.

Trong các môn thể thao, đặc biệt là các môn đối kháng, việc thi đấu đúng hạng cân là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng và an toàn cho các vận động viên. Các vận động viên khuyết tật có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng do nhiều yếu tố, bao gồm cả tình trạng sức khỏe và khả năng vận động. Vì vậy để có đủ điều kiện thi đấu ở đúng hạng cân, Thông đã phải kiên trì thực hiện chế độ ăn uống khoa học và tập luyện nghiêm ngặt, đặc biệt là nhờ vào sự hỗ trợ từ Trung tâm và huấn luyện viên. Ông Lê Quang Thái - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam, người trực tiếp huấn luyện Thông chia sẻ: “Thông là một tài năng trẻ của thể thao người khuyết tật TPHCM. Trong quá trình tập luyện em rất chăm chỉ và cố gắng nỗ lực rất nhiều. Ngoài ra, Thông rất chăm ngoan và luôn tuân thủ các giáo án của huấn luyện viên đề ra”.

Thông tham gia tập luyện cùng huấn luyện viên của Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia TPHCM

Vừa qua, tại giải vô địch quốc gia môn Cử tạ người khuyết tật năm 2025 tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, Lương Hoàng Thông đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thi đấu ở hạng cân 54kg và đạt thành tích nâng 80kg. Với thành tích xuất sắc này, em đã vinh dự giành được Huy chương đồng, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình thể thao của mình và góp phần vào thành công của đoàn thể thao khuyết tật TPHCM. Khi nói về tấm huy chương đồng vừa nhận được, Thông cảm thấy tự hào về kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của em trong suốt quá trình rèn luyện. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên và sự hỗ trợ, động viên từ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Hoàng Thông đã vượt qua mọi khó khăn về điều kiện tập luyện lẫn áp lực tâm lý để có được kết quả như ngày hôm nay.

Ông Đinh Hữu Tuyến – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình - người được Thông gọi với cái tên thân thương “bố Tuyến” - chia sẻ: “Với tôi, Thông không chỉ là một học viên tại Trung tâm, mà còn là một người con đầy nghị lực, chân thành và đáng yêu như chính ánh mắt lấp lánh niềm tin mỗi khi em nhìn tôi. Ngày còn nhỏ, Thông rất e dè, rụt rè, đặc biệt là với người lạ. Qua thời gian, tôi nhận ra, đằng sau vẻ ngoài nhút nhát ấy là một tâm hồn mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Thông sống rất chan hòa với mọi người, lễ phép với thầy cô, chăm chỉ học tập và biết lắng nghe. Có lúc tôi thấy em ngồi tỉ mỉ sửa lại dụng cụ tập luyện, hay lặng lẽ phụ mấy cô nhà bếp sau những bữa ăn tại Trung tâm”.

Ông Đinh Hữu Tuyến – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình khen thưởng đột xuất cho em Lương Hoàng Thông sau khi thi đấu trở về

Ngay sau khi Thông đạt thành tích thi đấu tốt, Ban Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình đã khen thưởng và động viên tinh thần em, điều chỉnh khẩu phần ăn của em cho phù hợp với yêu cầu tập luyện, đồng thời tạo điều kiện cho em có thời gian luyện tập chuyên sâu hơn, hỗ trợ về chế độ sinh hoạt, đi lại và chi phí trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo.

Ông Đinh Hữu Tuyến cũng cho biết thêm, để tiếp thêm sức mạnh cho Thông tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games lần thứ 13 tại Thái Lan, Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em có thể phát huy tối đa khả năng của mình, không chỉ trong thể thao mà còn trong học tập và phát triển bản thân. “Em mong muốn tương lai sẽ trở thành một vận động viên cử tạ của quốc gia để tham gia các giải đấu quốc tế, và ước mơ trở thành một huấn luyện để huấn luyện cho các em có cùng hoàn cảnh đặc biệt giống mình”, Thông bộc bạch.

Có thể nói, Lương Hoàng Thông là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình yêu thương, của sự đồng hành và nghị lực vượt lên hoàn cảnh. Trong tương lai, với niềm đam mê và tinh thần không ngừng cố gắng, Lương Hoàng Thông hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên hành trình thể thao và cuộc sống. Em xứng đáng được biểu dương và tạo thêm nhiều điều kiện để tiếp tục phát triển tài năng.

HOÀNG VÂN