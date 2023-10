Tuyển thủ cầu mây của Nghệ An đã được thưởng “nóng” 84 triệu đồng

Tuyển thủ Nguyễn Thị My của thể thao Nghệ An thuộc đội hình cầu mây đồng đội bốn người nữ đã giành HCV ASIAD 19 đã được thưởng “nóng” 84 triệu đồng.

Ngay khi trở về từ Hàng Châu (Trung Quốc), cầu thủ Nguyễn Thị My đã được lãnh đạo Sở VH-TT gặp mặt chúc mừng và động viên đồng thời thưởng “nóng” số tiền 84 triệu đồng khi có thành tích giành HCV trong nội dung đồng đội bốn người nữ với đội tuyển cầu mây Việt Nam ở ASIAD 19. Tấm HCV của Nguyễn Thị My là HCV duy nhất mà thể thao Nghệ An có được tại ASIAD 19 lần này. Được biết, đây mới tạm là khoản thưởng “nóng” bởi địa phương này sẽ còn có những khoản thưởng theo đúng quy định dành cho thành tích của Nguyễn Thị My ở đấu trường ASIAD 19.

Ở ngày 10-10 vừa qua Liên đoàn cầu mây đã tổ chức lễ vinh danh đội tuyển cầu mây Việt Nam giành được kết quả huy chương tại ASIAD 19. Tại buổi lễ, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam dự ASIAD 19 đã được tặng phần thưởng 150 triệu đồng với kết quả HCV và 100 triệu đồng cho kết quả HCB còn đội tuyển cầu mây nam Việt Nam được thưởng 50 triệu đồng.

Năm nay, cầu mây nữ Việt Nam đã có kết quả đáng kể khi giành được HCV SEA Games 32, vô địch thế giới, vô địch châu Á và giành HCV tại ASIAD 19.