Trải qua chiến dịch vòng loại tệ nhất, nhưng Brazil có tệ?

Brazil thua các trận vòng loại ở Argentina, Uruguay, Paraguay và Bolivia… giống như họ từng làm trước World Cup 2002. Nhưng HLV Ancelotti vẫn còn thời gian.

Brazil không hẳn đã chạm đáy mới khi thua 0-1 trước Bolivia ở độ cao 4.000 mét ở lượt trận cuối cùng. Vì suất tham dự World Cup đã được đảm bảo, HLV Carlo Ancelotti có thể thoải mái sử dụng đội hình dự bị với bảy sự thay đổi. Miguel Terceros sút thành công quả phạt đền, mang về suất đá playoff cho đội chủ nhà Bolivia, nơi giờ đây đang mơ về việc trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1994 – năm mà Brazil vô địch tại Mỹ. Đây là một chiến dịch thành công với Bolivia, nhưng không phải với Brazil, đội kết thúc ở vị trí thứ năm với chỉ 28 điểm sau 18 trận, đánh dấu chiến dịch vòng loại tệ nhất trong lịch sử của họ.

Việc phàn nàn về Selecao, từng là niềm tự hào của mọi người dân Brazil, giờ đây đã trở thành một thói quen quốc dân. Tuy nhiên, vẫn có những lý do để lạc quan. Chiến dịch vòng loại tệ nhất trước đây của Brazil là khi họ giành 30 điểm trên hành trình đến Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002. Nhưng đó là lúc giành chức vô địch World Cup thứ 5, cũng là lần gần nhất.

Có một số điểm tương đồng giữa hai chiến dịch này. Brazil cũng trải qua ba HLV trên con đường đến năm 2002; thất bại 0-3 trước Chile năm 2000 bị chỉ trích nặng nề, giống như trận thua 1-4 trước Argentina năm nay dẫn đến việc sa thải Dorival Júnior; và cả hai chiến dịch đều chứng kiến những thất bại tại Argentina, Uruguay, Paraguay và Bolivia.

Tình trạng của ngôi sao hàng đầu cũng có những điểm tương đồng. Năm 2002, Ronaldo bị coi là hết thời và đang hồi phục sau chấn thương nặng. Nhưng đến ngày 30-6-2002, anh đã trở lại đỉnh cao, ghi hai bàn vào lưới thủ môn Oliver Kahn của Đức tại Yokohama, giành Chiếc Giày Vàng, Quả Bóng Vàng và chuyển đến Real Madrid.

Những kỳ vọng tương tự từng được đặt vào Neymar. Anh đã vượt qua Pelé để trở thành kỷ lục gia ghi bàn cho đội tuyển quốc gia và tạo ra những khoảnh khắc thiên tài trong lần trở lại Santos, nhưng cũng đối mặt với những tranh cãi với người hâm mộ và trận thua 0-6 trước Vasco da Gama khiến anh bật khóc. Cuộc tranh luận về việc liệu Neymar có thể tạo nên một màn trở lại lịch sử vào mùa hè tới vẫn đang sôi nổi. Khó có khả năng Neymar sẽ là một cầu thủ quan trọng tại World Cup, nhưng không thể loại trừ điều gì, như trường hợp của Ronaldo trước World Cup 2002.

Ở tuổi 33, Neymar, người chưa chơi cho Brazil kể từ tháng 10 năm 2023, không được triệu tập ở lần gần nhất. Với việc Rodrygo và Vinicius Junior cũng ở lại câu lạc bộ, Ancelotti đã thử nghiệm các lựa chọn tấn công khác. Trận đấu ở El Alto có lẽ nên được quên đi, khi chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil, Samir Xaud, phàn nàn rằng Brazil phải đối mặt với lối chơi “phản bóng đá” của Bolivia, cùng với “trọng tài, cảnh sát và các cậu bé nhặt bóng” – chưa kể đến độ cao. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 trước Chile tại Rio de Janeiro tuần trước mang lại nhiều điểm sáng.

Tại Maracann, Brazil chơi tấn công tự do và ghi bàn ấn tượng, với Estêvão Willian và Luiz Henrique đều để lại dấu ấn. Estevao, đang có khởi đầu tuyệt vời tại Chelsea, mở tỷ số với bàn thắng đầu tiên cho Brazil. Luiz Henrique, người gia nhập Zenit St Petersburg từ Botafogo năm nay, kiến tạo cho Lucas Paquetá ghi bàn thứ hai và góp phần vào bàn thứ ba do Guimarães hoàn thành.

Một số gương mặt quen thuộc đã trở lại. Paqueta, được xóa bỏ cáo buộc dàn xếp tỷ số và trở lại sau gần một năm vắng bóng, chơi xuất sắc. Joao Pedro trở lại sau khởi đầu ấn tượng tại Chelsea. Richarlison, từng làm việc với Ancelotti tại Everton, ra sân ở cả hai trận và đang có phong độ tốt, với hai bàn và một kiến tạo trong ba trận tại Premier League cho Tottenham mùa này.

Nhiều người ở Brazil muốn tiền đạo Pedro của Flamengo được trao cơ hội, nhưng Joao Pedro và Richarlison có thể sẽ cạnh tranh cho vị trí số 9. Samuel Lino, bản hợp đồng kỷ lục của Flamengo từ Atlético Madrid, ra mắt trước Bolivia. Ancelotti cũng gợi ý rằng Matheus Cunha, người vắng mặt lần này do chấn thương, có thể đảm nhận vai trò số 10 của Neymar.

Ancelotti không thiếu các lựa chọn tấn công. Ông sẽ phải quyết định giữa những cá tính lớn như Neymar, Vinicius và Rodrygo – những người ông quen thuộc – hay những cầu thủ đang có phong độ cao như Estevao và Luiz Henrique. Ít nhất, ông dường như đã xác định được hàng tiền vệ tốt nhất. Casemiro, tự nhận là “lính của Ancelotti”, đã được triệu hồi, với HLV đánh giá anh có “những đặc điểm mà không cầu thủ Brazil nào khác có”.

Trước Chile, Casemiro và Guimaraes đá cặp tiền vệ trụ phía sau Raphinha. Vì Casemiro bị treo giò trước Bolivia do nhận quá nhiều thẻ vàng, tiền vệ Andrey Santos của Chelsea có lần ra sân chính thức đầu tiên cho Brazil, cùng với Guimaraes và Paquetá. Ancelotti đã thử nghiệm các hậu vệ cánh, nhưng Marquinhos, Gabriel Magalhães và tân binh Alexsandro là những lựa chọn chắc chắn ở vị trí trung vệ, với Éder Militao – một đồng đội cũ tại Real Madrid – có thể tái hợp với Ancelotti khi hồi phục hoàn toàn sau chấn thương dây chằng chéo thứ hai.

Các trận giao hữu vào tháng 10 với Nhật Bản và Hàn Quốc có thể là cơ hội tốt cho Militao và Neymar, người thừa nhận hiện tại chưa đủ phong độ để được chọn, để đại diện cho Brazil tại một khu vực đặc biệt với Selecao. Ancelotti cho biết đội bóng cần cải thiện và ông kỳ vọng họ sẽ chơi tốt hơn khi thời điểm quan trọng đến. Người hâm mộ Brazil không quá lạc quan sau màn trình diễn kém cỏi ở vòng loại, nhưng như những người hâm mộ ở một độ tuổi nhất định biết, điều này đã từng xảy ra trước đây.

LONG KHANG