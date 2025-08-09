TPHCM: Phát triển các lớp thể thao miễn phí cho người dân

Trong tháng 8, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM tổ chức chương trình dạy thể thao miễn phí cho người dân ở 10 bộ môn khác nhau, không chỉ khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng năng động, hiện đại và văn minh.

Đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (2-4 Lê Đại Hành, phường Phú Thọ) thời điểm này, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân thành phố hào hứng tập luyện bộ môn phù hợp với bản thân, đảm bảo với thể trạng sức khỏe. Dù là giới tính hay độ tuổi nào, mọi người hăng say tập luyện trong không khí vui tươi, thoải mái và đầy ắp tiếng cười.

Chương trình dạy thể thao miễn phí diễn ra từ ngày 1 đến 29-8, mang đến sự lựa chọn phong phú gồm: khiêu vũ thể thao, boxing, taekwondo, gym, võ gậy arnis, kiếm đạo, yoga, teqball, võ cổ truyền, pickleball. Người dân không những được hướng dẫn các động tác, kỹ chiến thuật cơ bản trong tập luyện và thi đấu, mà còn được phổ biến kiến thức cơ bản về luật thi đấu, khái quát về lịch sử hình thành các bộ môn.

Tại lớp boxing diễn ra vào các buổi tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, các học viên sẽ được luyện tập cùng nhà vô địch thế giới Huỳnh Hà Hữu Hiếu, cũng như các huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp từ đội tuyển TPHCM.

"Mục tiêu của lớp học sẽ tập trung hướng dẫn mọi người vào những kỹ thuật đặc trưng của bộ môn boxing. Các bài tập từ cơ bản nhất, được hướng dẫn từ từ để ai cũng có thể bắt nhịp thực hiện theo. Thông qua lớp học, tôi muốn lan toả đến mọi người tinh thần rèn luyện thể thao, giúp bản thân có sức khỏe và thể lực tốt hơn", Huỳnh Hà Hữu Hiếu chia sẻ.

Bạn Hà Võ Ngọc Thảo (ngụ tại phường Diên Hồng) cho biết đã lựa chọn môn boxing để luyện tập với những lợi ích về sức khoẻ. "Dù là lớp miễn phí nhưng môi trường luyện tập tại đây rất chuyên nghiệp với đầy đủ trang bị. Tập mệt nhưng rất vui, về nhà tôi có giấc ngủ ngon hơn. Tôi được học một số đòn đánh, động tác để tự vệ cũng như gia tăng thể lực", Ngọc Thảo nói.

Ở bộ môn yoga, huấn luyện viên Liêu Thị Thu Ngân tập trung xây dựng các bài tập giúp mọi người cải thiện hệ hô hấp, sự dẻo dai và giải toả căng thẳng sau ngày dài làm việc. HLV Thu Ngân cho hay: "Đây là lớp cộng đồng, mọi người sẽ có khả năng khác nhau nên tôi tập trung hướng dẫn một cách từ từ, chậm rãi để ai cũng có thể tập theo. Tập yoga giúp mọi người cảm thấy khoẻ hơn, yêu đời hơn, giảm stress hiệu quả".

Góc sân cỏ nhân tạo tại trung tâm cũng thu hút sự chú ý của nhiều người với bộ môn teqball "bóng-bàn-cong" mới lạ. Tại đây, mọi người sẽ được nghe giới thiệu về bộ môn, cách chơi cũng luật thi đấu. Các kỹ thuật tâng, giữ, chuyền bóng được mọi người luyện tập bài bản, giúp cải thiện khả năng khéo léo, tính kiên trì, cũng phối hợp với đồng đội.

Bạn Nguyễn Hồ Minh Nghiệp (11 tuổi) đã cùng mẹ đăng ký tập luyện Teqball. "Em thấy chơi môn này rất vui, tập luyện chân thêm chắc khoẻ hơn. Em luyện cho mình được sự khéo léo, khả năng phản xạ, tập trung vào một mục tiêu", Minh Nghiệp cho hay.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM chia sẻ, chương trình tạo điều kiện cho người dân mọi lứa tuổi rèn luyện thể chất, giải tỏa căng thẳng và xây dựng lối sống lành mạnh. Đây cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng không gian thể thao công cộng và thúc đẩy gắn kết cộng đồng. TPHCM hướng tới trở thành hình mẫu đi đầu cả nước về chính sách thể thao miễn phí cho người dân.

