TP Cần Thơ: Sôi nổi Giải đua xe mô tô quốc gia chào mừng Quốc khánh 2-9

Ngày 2-9, tại sân vận động TP Cần Thơ, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia “Tranh Cúp Caltex Havoline Cub Prix” lần thứ I năm 2025, chặng III.

Các vận động viên trước giờ đua

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thu hút 60 tay đua thuộc 41 câu lạc bộ của 9 tỉnh, thành gồm: An Giang, Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Tây Ninh, TPHCM, Lâm Đồng, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Các vận động viên tranh tài ở 3 hệ: chuyên nghiệp xe 4 thì 150cc; chuyên nghiệp xe 2 thì YAZ 125cc; phong trào xe 2 thì Suzuki Sport 120cc.

*Clip Giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia “Tranh Cúp Caltex Havoline Cub Prix”:

Phát biểu khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ nhấn mạnh, giải đua có sự góp mặt của nhiều tay đua nổi tiếng, từng giành thành tích cao trong làng đua mô tô thể thao cả nước. Các vòng loại, bán kết, chung kết được tổ chức chặt chẽ, kỹ thuật và phương tiện thi đấu được kiểm tra gắt gao nhằm bảo đảm tính công bằng, kịch tính.

Các vận động viên đầu tiên của dòng xe 2 thì, SUZUKI Sport 120 phân khối xuất phát

Giải đua xe mô tô có 60 vận động viên của 41 câu lạc bộ đến từ 9 tỉnh, thành trên cả nước tham gia

Giải đua lần này có sự góp mặt của những tay đua nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ đã có thành tích xuất sắc ở những năm trước

Điểm mới của giải là từ mùa 2026, các nhà vô địch ở hệ phong trào và chuyên nghiệp sẽ được nâng hạng, tạo cơ hội cọ xát ở cấp độ cao hơn. Năm nay, tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, cùng sự đồng hành của nhà tài trợ.

Lượng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo công tác an toàn đường đua và an ninh trật tự tại giải đua

Ban tổ chức đồng thời yêu cầu lực lượng trọng tài, chuyên môn và an ninh bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, công bằng, hấp dẫn.

Hàng ngàn khán giả cổ vũ tại giải đua

NGỌC PHÚC - CAO PHONG