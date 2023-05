Thể thao TPHCM vững vàng tiến bước

Góp phần nâng cao vị thế địa phương

TPHCM là một trong những địa phương có phong trào thể thao phát triển nhất cả nước với các môn thế mạnh như: điền kinh, bơi lội, taekwondo, cầu lông, aerobic…Với truyền thống yêu thích vận động, người dân thành phố tìm đến thể thao như một cách rèn luyện thể chất và xây dựng lối sống lành mạnh. Từ hệ thống tập luyện phong trào, thể thao TPHCM đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nên những tài năng một thời làm rạng danh thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế như: Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống (taekwondo), Nguyễn Kiều Oanh (bơi), Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu (bóng đá)…

Ở khía cạnh thể thao cộng đồng, số lượng người dân tham gia luyện tập thường xuyên cao nhất nước, điều này thể hiện rõ qua các hoạt động như chạy bộ, đạp xe hay dịch vụ thể thao như gym, yoga, võ thuật, bơi… được tổ chức ngày càng nhiều và thu hút số lượng lớn người tham gia. Bên cạnh việc tập luyện, thành phố còn phát triển hệ thống thi đấu ở các môn thể thao rất đa dạng, từ cấp quận đến toàn thành, qua đó tạo được sân chơi rộng khắp cho tất cả người dân.

Ở khía cạnh thành tích cao, các môn thể thao của TPHCM dần hoàn thiện hơn trong công tác đào tạo, tập huấn và thi đấu với quy trình khoa học hiện đại. Theo chia sẻ của Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, các cơ chế, chính sách từ công tác tuyển chọn, giám định huấn luyện, thuê chuyên gia nước ngoài cho đến chế độ kinh phí tập luyện và khen thưởng cho HLV, VĐV luôn được thành phố quan tâm và cải thiện. Thành quả của cách làm trên thể hiện rõ nhất ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam, lần đầu tiên đoàn thể thao thành phố có số lượng HLV, VĐV và HCV đạt nhiều nhất qua các kỳ đại hội khu vực. Đóng góp 339 thành viên (chiếm 25% lực lượng) và thành tích 42 HCV, 36 HCB, 25 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Ngoài vai trò nâng cao sức khỏe và thể chất cho người dân, thể thao đang dần trở thành một ngành kinh tế mang lại nhiều lợi nhuận, có sức hút với các nhà đầu tư trong những năm gần đây tại TPHCM. Người dân không chỉ tham gia tập luyện đơn thuần mà còn đầu tư kinh phí để chuyên nghiệp hơn. Các doanh nghiệp kinh doanh thể thao tăng mạnh, phát triển nhiều loại mô hình từ phòng tập gym – yoga, hồ bơi, bóng rổ, golf, quần vợt, các loại hình võ thuật… đều thu hút số lượng lớn người dân đóng phí tập luyện. Nhiều giải marathon với quy mô hàng ngàn người tham dự thường xuyên được tổ chức góp phần tạo nguồn thu cho kinh tế dịch vụ du lịch, ăn uống, lưu trú, tham quan, mua sắm và quảng cáo.

Thay đổi để phát triển

Năm 2023 dự báo sẽ là một năm bận rộn và nhiều kỳ vọng của thể thao TPHCM ở các đấu trường lớn, từ đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia dự SEA Games 32 đến chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á – Asiad 19. Đặc biệt, nhằm chào mừng cột mốc 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành thể thao TPHCM quyết tâm “làm mới” chính mình nhằm tạo bước đột phá trong tương lai.

“Thể thao TPHCM được biết đến luôn năng động, sáng tạo, đi đầu so với các địa phương khác trong cả nước, nhưng nếu so với kinh tế xã hội, ngành thể thao vẫn phải nỗ lực để có những cú hích mạnh mẽ, đặc biệt là cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và khoa học thể thao xứng tầm, từ đó cải thiện và vươn lên xứng đáng so với sự mong đợi của người dân thành phố”, ông Nam Nhân cho hay.

Thời gian qua, được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo TPHCM, thể thao thành phố đã được phê duyệt Đề án phát triển ngành TDTT đến năm 2030, định hướng đến 2035. Trong đó, việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị sẽ là ưu tiên hàng đầu, bên cạnh đó là việc tạo điều kiện và môi trường cho xã hội thể thao mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực thể thao từ cán bộ quản lý, HLV, VĐV, các lực lượng có liên quan là điều kiện tiên quyết mà thể thao thành phố cần phải đầu tư bài bản.

Thể thao không chỉ mang lại niềm vui, tạo lối sống tinh thần lành mạnh trong toàn dân, mà đó cũng được xem là bộ mặt của địa phương. Từ các thành tích thể thao cũng tạo cú hích quan trọng để kinh tế phát triển. Đáp lại sự tin tưởng và chờ mong của người dân, những người làm công tác chuyên môn không ngừng phấn đấu và hoàn thành những mục tiêu cao hơn để đưa thể thao TPHCM chấp cánh bay cao.