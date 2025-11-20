Thầy hạnh phúc khi học trò trưởng thành

Bóng chuyền Việt Nam có không ít HLV làm công tác chuyên môn với phương châm riêng, nhưng trên hết họ hướng đến điểm chung là huấn luyện học trò có sự trưởng thành từ thi đấu tới sự nghiệp. Khi học trò trưởng thành, người thầy thấy vui lòng và đó là món quà đẹp nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

HLV Trần Đình Tiền là một trong những người có kinh nghiệm và đạt các thành tích tại giải vô địch quốc gia cùng nhiều lứa học trò. Ảnh: VFV

Trong thế hệ các HLV bóng chuyền nam hiện tại, giới chuyên môn và người hâm mộ nói nhiều về HLV Trần Đình Tiền. Ở góc độ chuyên môn, ông Tiền là một trong những người có dấu ấn cho bản thân khi đã đạt 4 chức vô địch quốc gia cùng đội nam Biên Phòng MB (năm 2009, 2011, 2024, 2025).

Dẫu vậy, vị HLV này luôn khiêm tốn khi trải lòng về công việc. Ông từng bày tỏ: “Tôi cũng như nhiều HLV làm công tác huấn luyện đều hướng đến một mục tiêu hàng đầu là cầu thủ của mình phải thi đấu tốt, đạt được các kết quả. Nhưng quả thật, làm nghề huấn luyện không dễ dàng. Từ khi tôi bắt đầu làm công tác này cho đến bây giờ, mình vẫn tự học hỏi, rút kinh nghiệm qua từng giai đoạn. Tôi đã làm việc với nhiều lứa cầu thủ và bản thân mình phải hiểu được học trò, nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của từng VĐV thì mới làm tốt công tác chuyên môn”.

HLV Trần Đình Tiền được giao nhiệm vụ huấn luyện đội bóng Biên Phòng MB sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV, năm 2005. Năm 2006, bóng chuyền Biên Phòng chính thức góp mặt tại giải vô địch quốc gia.

Ngần ấy năm đảm nhiệm công tác huấn luyện, HLV Trần Đình Tiền chưa rời nhiệm vụ tại đơn vị chủ quản. Ông xác nhận việc làm huấn luyện từng lứa cầu thủ giúp tự bản thân có sự tích lũy khác nhau. Trên hết, sự gắn kết giữa thầy với trò hay giữa HLV và VĐV là yếu tố giúp tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

Sự nghiệp huấn luyện của HLV Trần Đình Tiền không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Bởi vì, bóng chuyền là môn thi đấu đối kháng chỉ có thắng hoặc thua. Đội bóng Biên Phòng MB gặp không ít khó khăn, từng có những giai đoạn không đạt phong độ tốt nhất. Là người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn, HLV Trần Đình Tiền không bao giờ khiến các học trò mất tinh thần.

Từng buổi tập hay trong thi đấu, ông Tiền luôn quan sát chi tiết các tình huống để điều chỉnh phù hợp. Vị HLV cho rằng: “Nếu cầu thủ hài lòng với tình huống mà chủ quan, họ sẽ mất nhịp ở quả tiếp theo. Vì thế, sự tập trung luôn được đưa ra cao nhất”. Chia sẻ về người thầy, cầu thủ Phạm Văn Hiệp từng bày tỏ: “Với cá nhân tôi, HLV là một người bác. Thầy Tiền giúp chúng tôi thay đổi rất nhiều về chuyên môn. Không chỉ sự hướng dẫn trên sân, trong cuộc sống và sinh hoạt tập thể tại đội bóng, bác cũng có những chỉ bảo để chúng tôi trưởng thành hơn”.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt từng bảo ông thừa hưởng sự đam mê bóng chuyền từ truyền thống gia đình.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt luôn giữ yêu cầu khắt khe chuyên môn nhưng luôn bảo vệ cầu thủ ở mọi tình huống. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bố của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là ông Nguyễn Đăng Khúc, một HLV có nghề của bóng chuyền Việt Nam trong khi mẹ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng là cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia.

“Tôi học được nhiều điều từ bố ở kinh nghiệm về huấn luyện. Điều trên hết mà bố tôi dậy tôi về nghề đó là người thầy phải luôn bảo vệ, đặt VĐV lên hàng đầu”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi.

Trải qua công việc huấn luyện tại các đội bóng và hiện là HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia, vị HLV này giữ nguyên lời dạy ấy để công tác chuyên môn đạt hiệu quả tối ưu. Nhiều người cho rằng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là người nóng tính khi chỉ đạo học trò. Nhưng sâu xa, tất cả cầu thủ hiểu được tính cách của người thầy bởi ông Kiệt luôn muốn VĐV phải có tinh thần và biết điều chỉnh thay vì để thế trận an bài.

Lúc này, trong khi các đồng nghiệp đã có thể nghỉ ngơi sau khi các giải thuộc hệ thống quốc gia đã kết thúc, HLV Trần Đình Tiền và Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn còn nhiệm vụ trọng tâm cùng cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Họ chưa thể sớm nghỉ ngơi. Sàn tập của 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam vẫn đỏ đèn 7 ngày/tuần lúc này khi các đội bóng còn tích cực tập luyện. Trước giờ sang Thái Lan, tất cả cầu thủ nam, nữ của đội tuyển quốc gia cùng gởi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến những HLV của mình. Với từng HLV Trần Đình Tiền và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, họ rất trân trọng tình cảm đó của học trò. Tuy thế, yêu cầu vẫn đặt ra là cầu thủ phải tập trung để đạt sự thành công tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN