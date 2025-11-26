SEA Games 33 và những cuộc đua

Các thông tin mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) cho biết, chúng ta phấn đấu đạt 100 HCV khi tham gia 47 môn và phân môn tại SEA Games 33. Nhìn số huy chương mục tiêu, có thể nói là TTVN tự tin rất lớn tại kỳ SEA Games có ý nghĩa “bản lề” này.

Khác với những đối thủ như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, chúng ta chưa thực sự có được vị thế vững chắc ở các đại hội cấp cao như Asiad nên chịu một áp lực kép: vừa “đua huy chương”, vừa phải thể hiện được chất lượng thi đấu ở các môn cơ bản. Malaysia hay Indonesia có vào được tốp 3 hay không thì họ vẫn có thể "bào chữa" bằng việc đứng trên Việt Nam tại Asiad. Trong khi đó, không có mặt trong tốp 3, thậm chí là ngôi nhì toàn đoàn, thì bị xem là thất bại của TTVN.

Ở các kỳ SEA Games, càng bị cạnh tranh thì càng phải cố gắng tìm từng chiếc HCV để bảo đảm mục tiêu toàn đoàn. Tất nhiên, đây không chỉ là vấn đề của riêng TTVN, các đoàn như Indonesia hay Malaysia cũng chịu áp lực tương tự trong bối cảnh mà những thỏa thuận về việc tinh gọn số môn thi đấu SEA Games vẫn thường xuyên bị phá vỡ do mong muốn riêng của nước chủ nhà.

Dù vậy, trong bối cảnh đó, TTVN vẫn có những “ranh giới” của mình. Đấu trường SEA Games sẽ rất hữu ích cho tầm nhìn của TTVN nếu như chúng ta dũng cảm trong việc nỗ lực trẻ hóa các đội tuyển. SEA Games 33 được xem là trọng tâm của cuộc “chuyển đổi thế hệ” ở nhiều môn trọng điểm, như điền kinh, bóng đá, các môn võ.

Sau hơn một thập niên với 5 kỳ SEA Games thăng hoa, một thế hệ VĐV giàu thành tích, kỳ SEA Games 33 là thời điểm quan trọng để đánh giá thuần túy chuyên môn về công tác đào tạo và hiệu quả đầu tư của TTVN ở giai đoạn mà chúng ta không còn những “huyền thoại”.

Riêng với “giấc mơ vàng” của bóng chuyền nữ Việt Nam, là môn thuộc dạng cơ bản Olympic nhưng chưa từng đoạt HCV SEA Games của TTVN, thì bất chấp sự phát triển đáng tự hào của các nữ vận động viên bóng chuyền, việc vượt qua chủ nhà Thái Lan vẫn là thách thức quá lớn. Chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết chặng 2 giải Đông Nam Á 2025 hồi tháng 8 là một cột mốc “còn hơn cả lịch sử”. Đó là chiến thắng đầu tiên của Việt Nam trước Thái Lan sau 40 cuộc đối đầu toàn thua. Riêng ở SEA Games, Thái Lan đã 12 lần đoạt HCV liên tiếp, trong đó có 11 trận chung kết đánh bại Việt Nam.

Trong khi đó, tính từ sau khi bóng đá nam đã hoàn thành “giấc mơ vàng” năm 2019, thì bóng chuyền là môn duy nhất còn lại của TTVN đã đạt đến trình độ để vô địch nhưng lại chưa từng một lần hưởng vinh quang. Thế nên, trong chỉ tiêu 100 HCV của chúng ta tại SEA Games 33 thì chính bóng chuyền lại là môn được quan tâm nhiều nhất. Từ chỗ toàn thua 0-3, trong những trận chung kết SEA Games gần nhất, các cô gái Việt Nam đã tìm được ít nhất 1 set thắng. Mục tiêu kế tiếp tại SEA Games 33 sẽ là 2 set thắng, và nếu gặp thời cơ, đó sẽ là lịch sử.

YẾN PHƯƠNG