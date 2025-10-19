Sắc màu mới của thể thao Việt Nam

Thuộc nhóm môn xã hội hóa của SEA Games 33 tại Thái Lan, leo núi trong nhà (climbing) và teqball không chỉ mở rộng cơ hội cạnh tranh huy chương, mà còn phản ánh xu hướng hội nhập và đổi mới trong chiến lược phát triển thể thao Việt Nam.

Từ lạ thành quen

Năm 2011 ở Indonesia, nhóm môn xã hội hóa của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 đã tạo được dấu ấn riêng bằng tấm HCB của VĐV Phan Thanh Nhiên ở nội dung leo tường tốc độ. Thành tích này nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Đó là lần đầu tiên leo tường (nay được biết là leo núi trong nhà) - môn thể thao mang tính giải trí cao - có mặt trong chương trình thi đấu SEA Games và cũng là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia bộ môn này được thành lập để tham dự đại hội chỉ với mục tiêu cọ xát.

Sau 14 năm, leo núi trong nhà trở lại chương trình thi đấu của SEA Games 33, các VĐV trẻ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng viết nên chương mới cho thể thao Việt Nam. Đội tuyển leo núi trong nhà Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 gồm 5 gương mặt: Thái Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Hải Yến, Nguyễn Thị Kiều My (nữ), Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Trần Trung Hậu (nam), đang tập trung nâng cao kỹ năng chuyên môn tại TPHCM. Các tuyển thủ được tuyển chọn dựa trên kết quả từ giải vô địch leo núi trong nhà TPHCM mở rộng 2024.

Leo núi trong nhà với tính thử thách cao về thể lực, kỹ thuật và khả năng tư duy chiến thuật, đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Môn thể thao này đòi hỏi sự dẻo dai, sức bền, sự khéo léo và tinh thần quyết tâm cao độ. Môn thể thao với những bức tường rực rỡ sắc màu của các khối bám đầy thử thách, không chỉ dừng lại ở phong trào mà đã có giải đấu chuyên nghiệp quốc nội, từ đó hé mở cánh cửa hội nhập đấu trường quốc tế.

VĐV leo núi trong nhà tích cực tập luyện. Ảnh: P.MINH

Theo chia sẻ của VĐV Nguyễn Ngọc Hải Yến, bên cạnh bài tập chuyên môn leo núi, cô còn tập thêm gym để bổ trợ sức mạnh, tiếp đó là yoga để giãn cơ và giúp cơ thể dẻo dai hơn.

Tại SEA Games 33, các VĐV sẽ tranh tài 2 nội dung: bouldering (leo không dùng các thiết bị dây, đai bảo hộ) và lead (leo tự do), cạnh tranh với các quốc gia mạnh trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia. Do đó, từng giáo án mà huấn luyện viên đưa ra phải phù hợp với thể trạng và sở trường của mỗi VĐV, đảm bảo điểm rơi phong độ tốt nhất cho đại hội.

Huấn luyện viên đội tuyển leo núi trong nhà Việt Nam Paul Massad cho biết: “Chúng tôi không đặt nặng thành tích nhưng phải làm tốt nhất có thể. Các thành viên mang trong mình khát vọng đóng góp vào sự phát triển của thể thao nước nhà, đưa bộ môn leo núi đến gần hơn với cộng đồng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và tự hào đại diện Tổ quốc trên đấu trường quốc tế”.

Sẵn sàng “chào sân” SEA Games

Teqball (môn bóng chơi trên bàn cong) là môn thể thao mới được đưa vào chương trình SEA Games và đang được ngành thể thao Việt Nam, nhất là TPHCM đầu tư mạnh để cạnh tranh huy chương trong khu vực. Không đứng ngoài xu hướng mới, thể thao Việt Nam sẽ đăng ký tranh tài tại đại hội với lực lượng nòng cốt đến từ TPHCM.

Lần đầu tiên góp mặt tại SEA Games, từng thành viên của đội tuyển teqball Việt Nam mang trên mình khát khao cống hiến và mang về thành tích cho thể thao nước nhà. Theo chia sẻ của huấn luyện viên đội tuyển teqball Việt Nam Lê Thanh Tùng, các VĐV trong đội là những thành viên từng dự giải Teqball vô địch thế giới 2024, cũng như được tuyển chọn từ giải vô địch Teqball TPHCM 2025.

Tháng 7 vừa qua, đội tuyển nhận được sự hỗ trợ từ Liên đoàn Teqball quốc tế khi cử chuyên gia người Hungary Milan Szabo và Pornthep Wapisiri của Thái Lan sang tập huấn, hướng dẫn nâng cao kỹ thuật cho các VĐV. Lớp tập huấn có 5 VĐV nam và 7 VĐV nữ tham dự. Trước thềm SEA Games, ban huấn luyện sẽ sàng lọc để chọn ra 10 VĐV cho đội hình chính thức tham dự đại hội. Đội tuyển teqball Việt Nam dự kiến tham gia đủ 5 nội dung ở SEA Games 33 là: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Thời điểm này, đội tuyển đang tích cực tập luyện với thời lượng 2 buổi/ngày tại điểm tập ở TPHCM. Các kỹ thuật phát bóng, dẫn bóng hay tấn công ghi điểm được tập trung chú trọng. Sau thời gian trau dồi kỹ thuật, ban huấn luyện tiếp tục xem xét từng nội dung phù hợp với mỗi VĐV để sắp xếp đội hình thi đấu đạt hiệu quả. Dự kiến trong tháng 11 tới, đội sẽ có chuyến tập huấn nâng cao chuyên môn tại Hungary.

VĐV Trần Văn Khoa (đội tuyển teqball Việt Nam) cho hay, qua các buổi tập cùng chuyên gia nước ngoài, các tuyển thủ được hướng dẫn nhiều bài tập kỹ thuật giúp nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu các kỹ thuật - chiến thuật trong thi đấu, cũng như hạn chế được những lỗi sai trong quá trình tập luyện. “Từ thể lực, sức mạnh, kỹ thuật được phối hợp nhuần nhuyễn, giúp chúng tôi nâng cao khả năng chuyên môn khi thi đấu. Bên cạnh đó, những thắc mắc đều được chuyên gia giải đáp tỉ mỉ, qua đó giúp các VĐV có sự hoàn thiện về mặt chuyên môn một cách tốt nhất”, tuyển thủ Trần Văn Khoa nói thêm.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, TPHCM đề xuất cử VĐV các môn teqball, leo núi trong nhà theo hướng xã hội hóa để tham dự SEA Games 33. Các đội tuyển sẽ phải tinh gọn, rà soát kỹ lực lượng và cam kết tuân thủ các nội quy, quy định của đoàn thể thao Việt Nam khi tham dự đại hội lần này. “Trước đây có lo ngại việc tham gia nhiều môn xã hội hóa sẽ khó kiểm soát lực lượng và chưa chắc đạt thành tích, song thực tế thời gian qua cho thấy các iên đoàn, hiệp hội đã có sự đầu tư bài bản, tuyển chọn lực lượng kỹ lưỡng. Toàn bộ kinh phí tham dự được huy động theo hình thức xã hội hóa, thể hiện rõ hướng đi phù hợp vừa tiết kiệm ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích sự đồng hành của xã hội trong phát triển thể thao”, ông Nguyễn Nam Nhân cho hay.

NGUYỄN ANH