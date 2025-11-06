Ruud Gullit khuyên Zirkzee trở lại Italy sau sai lầm chuyển đến Man.United

Huyền thoại Ruud Gullit và tiền đạo thất sủng Joshua Zirkzee

Zirkzee chưa đá chính một trận nào cho Man United tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ ra sân 82 phút trong 4 lần vào sân từ ghế dự bị. Cầu thủ 24 tuổi này đến Old Trafford từ Bologna vào mùa hè năm 2024 với mức phí chuyển nhượng 36,5 triệu bảng, chỉ ghi được 7 bàn trong mùa giải đầu tiên.

Với Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đang chiếm ưu thế trong thứ tự ưu tiên của Ruben Amorim, việc Zirkzee không được ra sân nhiều khiến anh phải cân nhắc các lựa chọn, sẵn sàng rời Manchester theo dạng cho mượn khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng Giêng. Một số cầu thủ đã rời Man United trong năm ngoái đã tìm lại phong độ đỉnh cao, với Scott McTominay ngay lập tức tỏa sáng tại Italy trong màu áo Napoli mùa trước, và Rasmus Hojlund cũng cho thấy những dấu hiệu khởi sắc ban đầu.

Roma nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho Zirkzee trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, khi cựu cầu thủ trẻ của Bayern Munich khao khát được ra sân thường xuyên để đảm bảo có mặt trong đội hình Hà Lan tại World Cup mùa hè tới. Mặc dù có thể có nhiều cơ hội hơn tại Man United vào tháng Giêng khi Mbeumo và Amad Diallo vắng mặt vì nghĩa vụ quốc tế tại Cúp các quốc gia châu Phi, huyền thoại Hà Lan Gullit tin rằng Zirkzee cũng sẽ được hưởng lợi tốt nhất khi trở về Italy: "Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ rằng cậu ấy nên ở lại Italy, bởi vì cậu ấy thực sự đã nỗ lực. Cậu ấy đã thể hiện rất tốt ở Bologna, và tôi đã hy vọng rằng cậu ấy sẽ đến Milan. Tôi nghĩ rằng việc chuyển đến Man United, ngay từ đầu đã là một quyết định sai lầm".

"Ý tôi là, đối với rất nhiều cầu thủ, việc chuyển đến Manchester United là một quyết định sai lầm. Và bất cứ ai rời đi, họ đều chơi tốt ở khắp châu Âu. Tôi chỉ hy vọng có một giải pháp cho cậu ấy. Hãy trở lại Italy theo dạng cho mượn nếu có thể. Cứ chơi bóng thôi. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang rất khó khăn ở Man United. Họ đã tìm lại được chút phong độ trong vài tuần qua, và tôi hy vọng Man United sẽ tiếp tục duy trì được điều đó. Bởi vì một Man United tốt cũng tốt cho Ngoại hạng Anh”.

Không được tham dự cúp châu Âu cùng với việc bị loại sớm một cách đáng xấu hổ khỏi Carabao Cup đồng nghĩa với việc Man United có lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn nhiều trong mùa giải này, Nhưng cơ hội cho những người không có tên trong đội hình xuất phát của Amorim là rất ít.

Số phận tương tự cũng xảy đến với Kobbie Mainoo, người vẫn chưa đá chính một trận nào tại Premier League mùa này. Mainoo đã yêu cầu được rời Man United theo dạng cho mượn trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, trong khi Napoli rất muốn ký hợp đồng với tuyển thủ Anh này vào năm mới.

Trong khi Amorim khẳng định ông hiểu sự thất vọng của họ, thì vị HLV của Man United lại cho biết ông rất muốn giữ cả Mainoo và Zirkzee ở lại CLB. Amorim nói: “Có một kỳ World Cup sắp diễn ra. Có những người đại diện luôn lắng nghe các cầu thủ nói chuyện. Vì vậy, tôi hiểu điều đó, nhưng họ là cầu thủ của chúng tôi, và chúng tôi cần tất cả mọi người có một mùa giải tốt”.

HOÀNG HÀ