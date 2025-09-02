Nhiều VĐV thể thao giữ tinh thần tập luyện, thi đấu trong ngày lễ Quốc khánh 2-9

Xạ thủ cả nước tham dự giải vô địch các tay súng xuất sắc 2025. Ảnh: VŨ ANH

Thành viên đội tuyển wushu Việt Nam đang tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Brazil nên tập trung chuẩn bị chuyên môn dù đang là thời điểm lễ Quốc khánh 2-9. Các tuyển thủ Dương Thúy Vi và Nông Văn Hữu của đội tuyển wushu Việt Nam cho biết tinh thần toàn đội rất phấn chấn khi có mặt tại Brazil, rất tự tin bước vào thi đấu. “Từng tuyển thủ rất ý thức trách nhiệm chuyên môn khi làm nhiệm vụ trong thời điểm lễ Quốc khánh 2-9. Chúng tôi quyết tâm đạt kết quả cao nhất”, tuyển thủ Nông Văn Hữu trao đổi.

Trong khi đó, xạ thủ cả nước đang tham dự giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2025 tại trường bắn súng Quốc gia. Ngày 2-9, các xạ thủ được nghỉ không tranh tài. Dẫu vậy, nhiều VĐV tận dụng thời gian này để tập luyện thêm nhằm chuẩn bị chuyên môn tốt nhất sẵn sàng trở lại vào ngày 3-9. Giải đấu năm nay, các xạ thủ quan trọng của bắn súng Việt Nam như Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành đều góp mặt.

Thời điểm hiện tại, giải bóng chuyền các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 đang được tổ chức tại Tam Đảo (Phú Thọ). Trong ngày Quốc khánh 2-9, các cầu thủ tiếp tục ra sân theo lịch đấu đã ban hành. Đại diện bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) chia sẻ: “Các đội bóng có lịch thi đấu ngày 2-9 vẫn thực hiện như quy định. Tuy nhiên chúng tôi dự báo ngày thi đấu sẽ có nhiều khán giả cổ vũ do người hâm mộ rất quan tâm tới bóng chuyền trẻ Việt Nam”. Cầu thủ trẻ các đội VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Hà Nội, Biên Phòng, Thể Công, TPHCM, Công an TPHCM có lịch thi đấu trong ngày 2-9.

Võ sĩ muay thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 đang diễn ra tại Thái Nguyên. Ảnh: MUAY VIỆT NAM

Tại Thái Nguyên, võ sĩ cả nước đang tham dự giải muay vô địch quốc gia 2025. Để đảm bảo tinh thần cho các VĐV, ban tổ chức cho phép VĐV được nghỉ đấu ngày Quốc khánh 2-9 trước khi trở lại các nội dung thi đấu vào ngày 3-9. Tuy thế, VĐV nhiều đơn vị vẫn tích cực chuẩn bị tập luyện chuyên môn trong ngày nghỉ có chuyên môn tốt nhất trở lại võ đài tranh tài. Giải đấu được xác định là dịp giúp ban huấn luyện đội tuyển muay Việt Nam rà soát lực lượng tham dự SEA Games 33-2025 vì vậy tất cả VĐV có sự tập trugn cao độ tham dự giải với tinh thần cao nhất.

Cầu thủ đội U23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân nhà ở Phú Thọ. Ngày 2-9, đội bóng giữ lịch tập bình thường, bắt đầu lúc 18 giờ. Ngày 3-9, đội U23 Việt Nam sẽ ra sân thi đấu trận đầu tiên do vậy việc tập luyện buổi cuối cùng có ý nghĩa quan trọng cho từng cầu thủ và dù rơi vào ngày Quốc khánh 2-9 nhưng cầu thủ được yêu cầu giữ kỷ luật, tập trung vào chuyên môn.

Theo ghi nhận tại các đội tuyển thể thao quốc gia, từng ban huấn luyện có thực hiện nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 cho VĐV. Tuy nhiên, một số VĐV chuẩn bị nhiệm vụ thi đấu ngay sau kỳ nghỉ lễ thì vẫn tập luyện duy trì đảm bảo chuyên môn.

MINH CHIẾN