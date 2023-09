Ngày không huy chương

Tâm điểm ngày thi đấu chính thức thứ 3 của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 19 là màn tranh tài của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở chung kết nội dung 1.500m tự do nam ở môn bơi lội.

Tại Asiad 18 năm 2018, Nguyễn Huy Hoàng từng đoạt HCB với thành tích 15 phút 01 giây 63, do đó anh được kỳ vọng tạo nên bước đột phá ở đại hội lần này. Tuy nhiên, Nguyễn Huy Hoàng chỉ về vị trí thứ 4 với thông số 15 phút 04 giây 06. Anh để Takeda Shogo (Nhật Bản) vượt qua ở 100m cuối cùng và vuột mất tấm huy chương đồng đầy tiếc nuối.

Phải khẳng định rằng nội dung bơi 1.500m tự do chưa bao giờ “dễ nuốt” khi sự cạnh tranh giành những tấm huy chương lúc nào cũng căng thẳng. Dù rằng đương kim vô địch Sun Yang, gương mặt nổi bật của làng bơi lội Trung Quốc và thế giới vắng mặt ở đại hội lần này do dính án phạt liên quan đến doping thì chủ nhà Trung Quốc vẫn còn có đại diện đáng gờm khác. Và tuyển thủ Fei Liwei của Trung Quốc đã giành HCV với thời gian ấn tượng 14 phút 55 phút 47. Tài năng trẻ đang lên này từng gây tiếng vang khi càn quét các cự ly 1.500m tự do cũng như 800m tự do nam tại giải Vô địch thế giới ở Nhật Bản tháng 7 vừa qua.

Cũng trong ngày thi đấu 26-9, Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên có mặt tại chung kết sau khi vượt qua vòng loại nội dung nam 400m hỗn hợp, thế nhưng cả 2 kình ngư chỉ lần lượt cán đích ở vị trí thứ 7 và thứ 8 với thông số 4 phút 19 giây 52 và 4 phút 26 giây 44.

Sau khi giành HCB 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam, xạ thủ Ngô Hữu Vương không thể lặp lại thành công ở nội dung tiếp theo. Các xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu, Nguyễn Tuấn Anh dự tranh chung kết nội dung 10m súng trường mục tiêu di động hỗn hợp cá nhân, đồng đội đều không lọt vào nhóm tranh được huy chương.

Trong khi đó, niềm hy vọng Trịnh Thu Vinh đã bước vào thi đấu vòng loại 25m súng ngắn hơi nữ. Sau 3 lượt bắn, Thu Vinh tạm xếp thứ 4 với tổng điểm đạt 292. Đến ngày 27-9, Thu Vinh sẽ bắn nốt 3 lượt để xác định 8 xạ thủ vào chung kết thi đấu vào buổi chiều.

Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam gặp đội Thái Lan tại trận tranh HCĐ nội dung liên quân mobile. Dù thi đấu nỗ lực nhưng đại diện Việt Nam để thua đối thủ ở cả hai ván đấu, qua đó thất bại 0-2 chung cuộc.