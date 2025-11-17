Mục tiêu của bóng chuyền nam Indonesia tại SEA Games chắc chắn là huy chương vàng

Chủ tịch Hiệp hội Bóng chuyền Indonesia (PBVSI), Imam Soedjarwo đã làm rõ mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, trong buổi chia tay đội tuyển nam đi tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc.

Đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia chiến thắng ở vòng 2 SEA V League 2025. Ảnh: Tempo.co

Trong sự kiện tại sân bóng chuyền tổng hợp Kunarto ở Sentul, Tây Java, ông Imam nhấn mạnh: “Đây là lần thứ 4 tôi cử đội tuyển bóng chuyền nam tham dự SEA Games. Ba lần trước, chúng tôi đều giành huy chương vàng, một cú hat-trick. Tất nhiên, lần này chúng tôi cũng đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại Thái Lan”.

Đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia do HLV người Trung Quốc, Jeff Jiang dẫn dắt, sẽ khởi hành đến Hải Nam (Trung Quốc) vào thứ Hai, ngày 17-11, để tham dự một giải đấu. Sau đó, họ sẽ tập huấn tại Thiên Tân (Trung Quốc), cho đến khi khởi hành dự kiến ​​vào ngày 11-12 đến thẳng Bangkok (Thái Lan).

Indonesia nằm ở bảng B tại SEA Games cùng với Campuchia, Philippines và Myanmar. Imam đánh giá các đối thủ ở vòng bảng rất mạnh, đặc biệt là Philippines, đội đã có kinh nghiệm thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025: “Nhìn vào kết quả tại SEA V League 2025, chắc chắn các quốc gia đều đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Với lực lượng mới, Philippines rất đáng cân nhắc, nhất là với kinh nghiệm thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025. Năm nay, chúng tôi đang kết hợp các cầu thủ trẻ và cao cấp. Hy vọng trong tương lai, các cầu thủ trẻ có thể thay thế các cầu thủ đàn anh. Tôi tin tưởng rằng nếu những cá nhân này đoàn kết, họ sẽ tạo thành một đội bóng rất vững chắc”.

Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia, Jasen Natanael Kilanta tuyên bố anh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ giành thêm một huy chương vàng nữa tại SEA Games 33. Chuyền 2 xuất sắc nhất vòng 1 giải bóng chuyền nam SEA V.League 2025 này tin rằng sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ cho đến nay là rất tốt, giúp họ sẵn sàng giương cao lá cờ Indonesia một lần nữa tại Thái Lan: “Chúng tôi chắc chắn có động lực cao sau khi giành chiến thắng ở vòng 2 SEA V League 2025 tại Jakarta. Chúng tôi lạc quan hơn vì giờ đây đã hiểu rõ tính cách của nhau”.

