Mbappe, Kane và Haaland cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Vua phá lưới năm 2025

Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới thế giới năm 2025 vẫn còn bỏ ngỏ khi Kylian Mbappe, Erling Haaland và Harry Kane tiếp tục phong độ chói sáng cho cả CLB và đội tuyển quốc gia.

Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid) và Harry Kane (Bayern Munich)

Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới thế giới năm 2025 đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ba cái tên đang thống trị cuộc đua là Kylian Mbappe (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) và Harry Kane (Bayern Munich), những nhân vật chính trong một cuộc đua trải dài trên mọi đấu trường và đội tuyển quốc gia.

Kylian Mbappe dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng cộng 53 bàn thắng trong năm dương lịch, là cầu thủ chủ chốt cho cả CLB và đội tuyển quốc gia Pháp. Anh đã ghi 34 bàn tại La Liga, 10 bàn tại Champions League, 2 bàn tại Copa del Rey, 1 bàn tại Siêu cúp và 1 bàn tại Club World Cup. Anh cũng đã đóng góp 5 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Pháp, củng cố tầm ảnh hưởng của mình ở cấp độ quốc tế.

Harry Kane bám sát phía sau với 51 bàn thắng, nhờ mùa giải xuất sắc tại Bayern Munich và vai trò thủ lĩnh của anh tại đội tuyển Anh. Tại Bundesliga, anh đã ghi được 25 bàn thắng, được củng cố thêm bởi 11 bàn tại Champions League, 4 bàn tại Cúp nước Đức, 3 bàn tại Club World Cup và 1 bàn tại Siêu cúp Đức. Với Tam Sư, anh đã ghi được 7 bàn thắng, thể hiện sự ổn định vốn luôn là đặc trưng trong sự nghiệp của mình.

Erling Haaland xếp thứ ba với 47 bàn thắng trong một năm đầy thăng trầm, được đánh dấu bằng sự mạnh mẽ thường thấy của anh. Tại Ngoại hạng Anh, anh đã ghi được 22 bàn thắng, cùng với 8 bàn tại Champions League, 3 bàn tại Club World Cup và 1 bàn tại FA Cup.

Tuy nhiên, thành tích ghi bàn tốt nhất của anh là cho đội tuyển Na Uy, ghi được 13 bàn thắng, nhiều hơn Mbappe và Kane khi còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Thành tích quốc tế của anh bao gồm 5 bàn thắng vào lưới Moldova và một cú hat-trick đáng nhớ vào lưới Israel. Cầu thủ người Na Uy tiếp tục chứng minh rằng, ngay cả khi không tham gia các giải đấu quốc tế lớn, khả năng ghi bàn của anh vẫn là vô hạn.

Đứng sau bộ ba dẫn đầu là Serhou Guirassy và Ousmane Dembele, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng ghi bàn hàng năm. Tiền đạo người Guinea của Borussia Dortmund đã ghi được 34 bàn thắng, trong khi chủ nhân Quả bóng Vàng, người đã hồi sinh mạnh mẽ trong mùa giải này, có 31 bàn thắng. Cả hai đều đang tận hưởng một năm 2025 xuất sắc, giúp họ vươn lên hàng đầu.

Khoảng cách giữa ba người dẫn đầu vẫn còn rất hẹp, và với hơn một tháng nữa, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ. Cuộc đua đến ngôi vị Vua phá lưới thế giới hứa hẹn sẽ là một trận chung kết đầy hấp dẫn.

HOÀNG HÀ