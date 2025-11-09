Man City - Liverpool: 5 trận chiến có thể quyết định trận đấu thứ 1.000 của Pep Guardiola

Pep Guardiola và Arne Slot sẽ đối đầu tại Etihad vào Chủ Nhật, với cả hai HLV đều nhận thức rõ rằng họ có rất ít cơ hội mắc sai lầm, trong bối cảnh Arsenal đang có khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Trong những năm gần đây, trận đấu này thường là yếu tố quyết định cuộc đua vô địch Premier League. Manchester City đang xếp thứ hai, kém đội đầu bảng Arsenal sáu điểm sau 10 trận, trong khi Liverpool kém thêm một điểm nữa. Lần này, cả hai đội đều đang ở thế bám đuổi.

Đây cũng sẽ là trận đấu thứ 1.000 của Guardiola trên cương vị HLV. Liệu ông có thể đánh dấu cột mốc này bằng một chiến thắng, hay Liverpool sẽ thắng tại Etihad như họ đã làm ở mùa giải trước?

1. Haaland hay Salah sẽ tỏa sáng?

Haaland đã ghi 13 bàn chỉ sau 10 trận Premier League, chiếm 65% tổng số bàn thắng của City. Cuối tuần trước, anh có một màn trình diễn xuất sắc khác với cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Bournemouth, và thêm một bàn nữa vào giữa tuần tại Champions League trước Borussia Dortmund. Mùa giải này, anh chỉ tịt ngòi trong hai trận đấu (trước Aston Villa và Spurs). Thậm chí, anh có thể phá kỷ lục cầu thủ đạt mốc 100 bàn thắng Premier League nhanh nhất ngay trong cuối tuần này—anh chỉ cần thêm hai bàn nữa.

Trong khi đó, Salah, Vua phá lưới mùa trước, mới chỉ có bốn bàn sau 10 trận. Tuy nhiên, dù nhiều người đã "gạch tên" Salah, anh vừa ghi bàn trong hai trận Premier League liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng Hai (trong trận thua Brentford và thắng Aston Villa). Liệu anh đã trở lại?

Lần gần nhất Salah ghi bàn liên tiếp (sáu trận), bàn thắng cuối cùng trong chuỗi là bàn mở tỷ số từ một tình huống phạt góc dàn xếp tốt trong chiến thắng 2-0 của Liverpool tại Man City mùa trước. Salah có chín bàn và sáu kiến tạo vào lưới Man City tại Premier League—là cầu thủ có nhiều đóng góp vào bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu trước City.

2. Bộ ba tiền vệ chiến thắng của Slot

HLV Liverpool đã chọn Gravenberch, Mac Allister và Szoboszlai làm bộ ba tiền vệ trong trận gặp Aston Villa và Madrid. Và đã mang lại hiệu quả, với những màn trình diễn cải thiện rõ rệt giúp The Reds thắng cả hai trận mà không thủng lưới. Mặc dù bộ ba này cũng đã đá chính trong các trận thua gần đây trước Crystal Palace, Chelsea và Manchester United, không thể phủ nhận tác động của họ trong hai trận gần nhất. Gravenberch ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Villa, Mac Allister đánh đầu ghi bàn quyết định trước Madrid, và Szoboszlai đóng vai trò then chốt trong cả hai chiến thắng khi trở lại vị trí tiền vệ tấn công quen thuộc.

Nhìn vào thành tích của Liverpool kể từ khi Slot đến vào đầu mùa giải trước, có thể thấy lý do tại sao cảm nhận chung là họ chơi tốt hơn khi có bộ ba này trong đội hình. Trong tổng cộng 36 trận mà cả ba đá chính cùng nhau: Liverpool thắng 26, hòa 3, thua 7. Tỷ lệ thắng là 72,2%. Trong 37 trận mà ít nhất một người trong số họ không đá chính: Tỷ lệ thắng giảm xuống 59,5% (Thắng 22, Hòa 7, Thua 8).

Với bộ ba này, trung bình thủng lưới 0,8 bàn/trận, so với 1,4 bàn/trận khi thiếu ít nhất một người. Tuy nhiên, họ lại ghi bàn trung bình ít hơn một chút (1,9 bàn/trận so với 2,3 bàn/trận khi thiếu). Slot gần như chắc chắn sẽ sử dụng bộ ba tiền vệ được ưu tiên này. Liệu điều đó có đủ để nghiêng cán cân trận đấu về phía Liverpool?

3. Wirtz có nên giữ vị trí?

Tiếp theo, Slot cũng phải đưa ra quyết định về cách sử dụng Florian Wirtz. Liverpool đã áp đảo trước Real Madrid, tạo ra 2,51 xG và buộc thủ môn Thibaut Courtois phải cứu thua tám lần. Bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng này đã gặp khó khăn ở giải quốc nội kể từ khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen, nhưng lại chơi ấn tượng ở châu Âu. Anh đã tạo ra năm cơ hội từ các tình huống bóng sống trước cả Madrid và Atlético Madrid. Anh là cầu thủ Premier League duy nhất tạo ra nhiều cơ hội như vậy trong nhiều hơn một trận đấu trên mọi đấu trường mùa này.

Cody Gakpo đã đá chính bên cánh trái trong chiến thắng trước Villa tuần trước và chơi đủ tốt. Nhưng Wirtz, người là thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát so với trận gặp Madrid, đã cho thấy tiềm năng trần cao của mình vào giữa tuần.

4. Bradley có thể đối phó với Doku?

Alexander-Arnold không còn chơi cho Liverpool, nhưng đó vẫn là khu vực mà đối thủ đang khai thác. Mùa giải Premier League này, các đội đã tạo ra 48,6% cơ hội của họ vào Liverpool ở phía cánh phải của The Reds.

Conor Bradley nhiều khả năng sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ phải , và anh có lẽ đã có bài kiểm tra không thể tốt hơn để chuẩn bị cho sự tấn công có thể xảy ra từ Doku. Đội trưởng Bắc Ireland đã đối đầu với Vinícius và chiến thắng ngoạn mục. Tuy nhiên, Doku cũng đang có phong độ xuất sắc. Sau Vòng 10, anh là một trong năm cầu thủ đã tạo ra 20+ cơ hội tại Premier League mùa này (20), và tỷ lệ 3,3 cơ hội tạo ra mỗi 90 phút là tốt nhất trong sự nghiệp của anh tại giải đấu (tối thiểu 250 phút chơi).

5. Foden bắt đầu bùng nổ đúng lúc?

Phil Foden đã có một mùa giải 2024-2025 hơi thất vọng (10 bàn, 5 kiến tạo) sau một mùa 2023-2024 phi thường (27 bàn, 12 kiến tạo). Mùa giải này không bắt đầu tốt hơn nhiều cho anh, nhưng Foden đã nổi bật vào thứ Tư, ghi hai bàn thắng tinh tế và gần như giống hệt nhau trong chiến thắng 4-1 tại Champions League trước Borussia Dortmund.

Nhìn vào các chỉ số cơ bản, có lẽ anh đã chơi tốt hơn những gì người hâm mộ không phải City ghi nhận. Giống như Doku, Foden là một trong năm cầu thủ Premier League đã tạo ra 20+ cơ hội mùa này (20), và tỷ lệ 2,9 cơ hội tạo ra mỗi 90 phút cũng là tốt nhất của anh. Foden có ba bàn và hai kiến tạo vào lưới Liverpool trong 13 lần đối đầu trên mọi đấu trường, nhưng chỉ thắng được họ ba lần (Hòa 5, Thua 5).

HỒ VIỆT