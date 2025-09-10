Khởi tranh giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật 2025

Ngày 10-9 tại TPHCM, giải Vô địch quốc gia các môn bơi lội, cờ vua, boccia, bắn cung và judo Người khuyết tật năm 2025 chính thức khai mạc, qua đó tuyển chọn lực lượng dự ASEAN Para Games 2025.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đoàn tham dự giải. Ảnh: THANH TÙNG

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch Uỷ ban Paralympic Việt Nam; Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Giải Vô địch quốc gia các môn bơi lội, cờ vua, boccia, bắn cung và judo Người khuyết tật năm 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 14-9, quy tụ hơn 300 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) từ 9 đoàn thể thao từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở môn bơi (135 VĐV), cờ vua (70 VĐV), boccia (24 VĐV), bắn cung (21 VĐV), judo (27 VĐV).

Các VĐV tranh tài ở môn bơi. Ảnh: THANH TÙNG

Theo ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, Phó Trưởng ban tổ chức giải, sự kiện này góp phần lan tỏa tinh thần “Thể thao cho mọi người – Không ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng cộng đồng nhân ái, đoàn kết. Qua đó, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thể thao người khuyết tật: tạo cơ hội rèn luyện, thi đấu, hòa nhập xã hội và khẳng định nghị lực sống. Đồng thời, giải đấu sẽ là dịp để ban chuyên môn kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn lực lượng VĐV chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games 2025 (diễn ra vào tháng 1-2026 tại Thái Lan).

Niềm vui lan toả đối với các VĐV khi tham gia giải đấu mang tính nhân văn cao. Ảnh: THANH TÙNG

Ban tổ chức tin tưởng rằng, với sự tham gia đông đảo của các địa phương, sự chuẩn bị nghiêm túc về chuyên môn và công tác tổ chức, giải đấu sẽ góp phần khẳng định vai trò và vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế. Đồng thời, đóng góp vào phong trào thể thao hòa nhập, nhân văn và phát triển bền vững của Việt Nam.

NGUYỄN ANH