Tối 26-8, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Quốc phòng II Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Đội Bóng chuyền Công an nhân dân (trắng) trong pha tấn công trước đội Cảnh sát Indonesia (Jakarta Bhayangkara Presisi Club) trong ngày khai mạc giải đấu. Ảnh: Quỳnh Mai

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp quan trọng để tăng cường sự hiểu biết, hợp tác quốc tế trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an, Cảnh sát năng động, bản lĩnh, đoàn kết và giàu tinh thần thể thao.

Các đại biểu dự lễ khai mạc giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025.

Giải đấu có 6 đội bóng tham gia, gồm ba đội bóng chủ nhà là Công an nhân dân (nòng cốt là đội Bóng chuyền Công an TP Hồ Chí Minh), Quân đội (Thể Công Tân Cảng), Hà Nội (Câu lạc bộ Hà Nội) và ba đội bóng khách mời quốc tế là Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Campuchia (Visakha), Cảnh sát Indonesia (Jakarta Bhayangkara Presisi Club).

Quang cảnh buổi lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế năm 2025 là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tặng hoa cho các đội trưởng tham dự giải đấu.

“Với tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, Bộ Công an Việt Nam mong muốn, giải đấu sẽ nối tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và lực lượng công an, cảnh sát các nước nói riêng.

HLV trưởng Lê Huỳnh Đức dẫn toàn đội đi cổ vũ đội bóng chuyền nam Công an nhân dân.

Thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa lực lượng công an, cảnh sát các nước trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, trên tinh thần hữu nghị quốc tế, trách nhiệm vì cộng đồng, vì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Đội Công an nhân dân (trắng) trong pha tấn công trước đội Cảnh sát Indonesia.

Sau lễ khai mạc ngắn gọn và không kém phần hoành tráng là cuộc so tài giữa đội chủ nhà Công an nhân dân và đội Cảnh sát Indonesia.

Khán giả đến cổ vũ giải đấu chật kín cả nhà thi đấu QK7.

Đội Cảnh sát Indonesia với đội hình đồng đều nhanh chóng vươn lên dẫn điểm và giành chiến thắng trong hai ván đầu với tỷ số cách biệt 25–20 và 25–17. Bước sang ván đấu thứ ba, đội Công an nhân dân thay đổi lối chơi, tạo nên màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính. Tuy nhiên, đội Cảnh sát Indonesia vẫn chứng tỏ bản lĩnh để khép lại trận đấu với chiến thắng 25–23, ấn định tỷ số chung cuộc trước chủ nhà với tỷ số 3–0.

Đội vô địch nhận được chiếc cúp tuyệt đẹp này đang được trưng bày tại nhà thi đấu QK7.

Trước đó, tại trận đấu mở màn, đội bóng Bộ Nội vụ Campuchia đã vượt qua đội Quân đội với tỷ số chung cuộc 3-1 (28-26, 25-23, 22-25 và 25-21). Giải đấu mở cửa tự do và diễn ra đến ngày 30-8.

DŨNG PHƯƠNG