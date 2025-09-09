HLV Nuno Santo bị sa thải chỉ sau 3 trận đầu mùa giải

Nottingham Forest đã xác nhận việc chia tay HLV Nuno Espirito Santo. Bất chấp mùa giải Ngoại hạng Anh thành công vừa qua và khởi đầu ấn tượng sau 3 trận mùa giải mới, thì bất đồng giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo CLB là không thể hàn gắn.

Thông báo này được đưa ra chỉ sau ba trận đấu của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026: “CLB bóng đá Nottingham Forest xác nhận rằng, sau những diễn biến gần đây, Nuno Espirito Santo đã bị miễn nhiệm chức vụ HLV trưởng. CLB xin cảm ơn Nuno vì những đóng góp của ông trong suốt một kỷ nguyên thành công rực rỡ tại City Ground, đặc biệt là vai trò của ông trong mùa giải 2024-2025, một mùa giải sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử CLB. Là một người đóng vai trò then chốt trong thành công của chúng tôi mùa giải trước, ông ấy sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình của chúng tôi”.

Sau khi tiếp quản vị trí từ Steve Cooper vào tháng 12-2023, Nuno đã đưa Forest thoát khỏi cảnh xuống hạng trong mùa giải đó, trước khi dẫn dắt họ cán đích ở vị trí thứ bảy mùa trước, giành quyền tham dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau 30 năm. Forest sẽ thi đấu tại Europa League mùa này, vốn thay thế Crystal Palace tại giải đấu sau khi CLB London bị giáng xuống UEFA Conference League do vi phạm quy định sở hữu nhiều CLB.

Tuy nhiên, mặc dù đã đưa CLB trở lại đấu trường châu Âu và ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm vào tháng 6, Nuno sẽ không tham gia chiến dịch này - sau khi cùng đội thắng 1 hoà 1 thua 1 sau 3 vòng đấu đầu tiên. Forest chưa xác nhận ai sẽ thay thế dẫn dắt đội ở chuyến làm khách trên sân của Arsenal sau kỳ nghỉ quốc tế, vào ngày 13-9.

Trước đó vào cuối tháng 8, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận ông lo lắng về sự ổn định công việc của mình do mối quan hệ ngày càng xấu đi với chủ sở hữu Evangelos Marinakis. Bất đồng nảy sinh được cho là vì Nuno đã chỉ trích hoạt động chuyển nhượng mùa hè của Forest, cho rằng CLB đang lãng phí một cơ hội tốt để phát triển, bất chấp đội được đánh giá đang làm rất tốt trong công tác tuyển mộ. Người đảm nhận công việc phát triển đội bóng hiện tại là Edu Gaspar, cựu Giám đốc thể thao của Arsenal, người được bổ nhiệm vào tháng trước làm Giám đốc bóng đá toàn cầu của Forest.

LINH SƠN