HLV Ngọc Hoa là thành viên ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia 2025

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục được đăng ký trong danh sách chính thức ban huấn luyện đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An dự giải vô địch quốc gia 2025.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục là thành viên chính thức ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An dự giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Toàn đội tập trung cho chuyên môn

Giám đốc Công ty thể thao Bình Điền Long An Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội VTV Bình Điền Long An) – ông Phan Hùng Cường trao đổi cùng SGGP ngày 17-2 cho biết: “Ban huấn luyện đội bóng vẫn đăng ký HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa là thành viên chính của ban huấn luyện dự các giải đấu năm nay cùng giải vô địch quốc gia 2025. HLV Ngọc Hoa là thành viên đóng góp vai trò chuyên môn quan trọng đối với đội bóng”.

Ông Phan Hùng Cường cũng cho biết thêm: “Năm ngoái, Ngọc Hoa đã dự giải trong cả 2 vai trò HLV phó và cầu thủ của đội VTV Bình Điền Long An. Năm nay, công tác chuyên môn của HLV Ngọc Hoa được đội bóng đảm bảo. Việc cô ra thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 hay không do ban huấn luyện cùng HLV Ngọc Hoa xây dựng kế hoạch. Chúng tôi tạo điều kiện tối đa để từng thành viên đội bóng phát huy hết khả năng của mình”.

Đội đương kim vô địch quốc gia đang trong giai đoạn tập chuyên môn và tích lũy thể lực. Toàn đội tập huấn tại Long An và HLV trưởng Thái Quang Lai cùng ban huấn luyện ưu tiên toàn đội giữ sự ổn định tinh thần, tập trung chuyên môn không xao nhãng. Ông Lai cho biết, từng cầu thủ của mình đạt trạng thái thoải mái tập và hạn chế tối đa bị chấn thương. “Lúc này đội bóng chuẩn bị về lực lượng và tập luyện như các đội bóng khác đang hướng tới dự giải vô địch quốc gia 2025. Mỗi đội bóng có kế hoạch riêng của mình. Chúng tôi cũng vậy. Trên hết, chúng tôi hiểu đội bóng được sự chú ý và quan tâm từ người hâm mộ tới giới chuyên môn khi đang là nhà vô địch nên ít nhiều khó tránh được áp lực”, HLV Thái Quang Lai trao đổi thêm.

Nếu không có gì thay đổi, đội nữ VTV Bình Điền Long An di chuyển ra miền Bắc vào ngày 26-2 sau đó cầu thủ dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025.

Có phương án ngoại binh

Khi giải bóng chuyền vô địch quốc gia cho phép cầu thủ ngoại (ngoại binh) được trở lại thi đấu vào năm 2022, đội nữ VTV Bình Điền Long An chỉ bắt đầu thuê bổ sung ngoại binh từ năm 2023.

Năm ngoái, đội bóng của HLV Thái Quang Lai đã thuê Chen Peiyan (Trung Quốc) dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia và giai đoạn thứ 2 có ngoại binh Joyce Agbolossou (Đức). Kết thúc giải đấu, HLV Thái Quang Lai từng phân tích mỗi tay đập ngoại có đóng góp đáng kể vào đội hình của VTV Bình Điền Long An. Với mùa giải năm nay, Công ty thể thao Bình Điền Long An Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An tiếp tục xây dựng chủ trương để ban huấn luyện tìm thuê ngoại binh bổ sung lực lượng.

Giám đốc Phan Hùng Cường cho biết: “Chúng tôi đã có 1 số giới thiệu để nắm bắt sơ qua lực lượng ngoại binh. Đội bóng sẽ thuê bổ sung 1 gương mặt ngoại binh tăng cường chuyên môn. Công việc đang khẩn trương và hy vọng người phù hợp sẽ tới với đội bóng đảm bảo trong thời gian mà ban huấn luyện đề ra”.

Đội VTV Bình Điền Long An vẫn đang tìm kiếm cầu thủ ngoại phù hợp để tăng cường lực lượng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 còn 8 đội. Từng đội bóng đều quyết tâm đảm bảo kết quả từng trận. Ngoài VTV Bình Điền Long An, 7 đội bóng còn lại cũng đã có phương án bổ sung ngoại binh để kịp đăng ký dự giai đoạn thứ nhất giải đấu. Tuy nhiên vào lúc này, với yếu tố bí mật chuyên môn, tất cả đều giữ kín quá trình chuẩn bị lực lượng của mình.

Cùng trao đổi về sự chuẩn bị, HLV Thái Quang Lai cho biết năm nay sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy sẽ là đóng góp quan trọng lực lượng của đội dự giải vô địch quốc gia 2025. “Hiện tại, Thanh Thúy đang có sức khỏe tốt trong tập luyện chuyên môn”, HLV Thái Quang Lai cho biết.

MINH CHIẾN