Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Đội nữ Thanh Hóa không cải thiện được thứ hạng

Cầu thủ Thanh Hóa chưa cải thiện được kết quả thi đấu tới lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 27-3, giải đấu tiếp tục với nhiều trận đấu quan trọng. Trong cuộc đấu sớm nhất nội dung nữ, Thanh Hóa gặp Ninh Bình. Đây là trận quan trọng của thầy trò HLV Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) bởi họ chưa giành được điểm số nào và cần phải củng cố thứ hạng.

Trên sân, các mũi đánh Nguyễn Thị Bích Tuyền, Miroslava Paskova của Ninh Bình đã không cho hàng chắn của Thanh Hóa đủ cơ hội chống đỡ. Chính sự vượt trội của các tay đập Ninh Bình đã giúp đội bóng này vượt qua đối thủ với kết quả 3-0 nhanh chóng. Tỷ số các ván đấu nghiêng về Ninh Bình lần lượt là 25/15, 25/18, 25/20. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Thanh Hóa nên đội bóng này vẫn ở vị trí cuối của bảng xếp hạng. Với trận thắng này, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) tạm vươn lên vị trí số 1 ở bảng xếp hạng nội dung nữ.

Trong bảng nam, cuộc đấu sớm giữa Đà Nẵng và Long An đã mang tới cho người hâm mộ cuộc so tài khá quyết liệt. HLV Phạm Phước Tiến (Long An) chờ đợi các học trò có thể giành được kết quả tốt nhất dù vậy diễn biến trên sân không mang lại kết quả như kỳ vọng. Trong 4 ván đấu, các tay đập Đà Nẵng chơi hứng khởi để áp đảo đối thủ. Tại trận này, ngoại binh Kittithad Nuwaddee (Thái Lan) tiếp tục là điểm sáng của Đà Nẵng. Đội bóng này đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1 với tỷ số điểm lần lượt là 22/25, 25/16, 25/22, 25/20. Chiến thắng đã giúp đội Đà Nẵng tạm vươn lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng.

MINH CHIẾN