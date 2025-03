Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Đội Công an TPHCM tạm vươn lên dẫn đầu nội dung nam

HLV Dương Tấn Vinh và đội bóng của mình tạm vươn lên giữ vị trí số 1 ở nội dung nam. Ảnh: CATPHCM

Tối muộn ngày 25-3, Công an TPHCM bước vào trận đấu thứ 2 của mình gặp Long An tại giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Nếu ở trận đầu tiên gặp Ninh Bình và giành chiến thắng 3-0, ban huấn luyện Công an TPHCM tập trung chiến thuật đưa bóng về vị trí ngoại binh Michal Kubiak tấn công ghi điểm. Trong trận đấu đối đầu với Long An, ban huấn luyện Công an TPHCM thay đổi lối chơi để có sự biến hóa hơn. Bóng gần như không tập trung vào các mũi ngoại binh mà cầu thủ chuyền 2 Đinh Văn Tú phối hợp đưa ra 2 để chủ công Quản Trọng Nghĩa hoặc đối chuyền Phạm Quốc Dư đập bóng ghi điểm. Lối chơi này đã mang lại hiệu quả tích cực.

Vẫn ra sân thường lệ, ngoại binh Kubiak gần như mang vai trò hỗ trợ bước 1 phòng thủ và là điểm tựa tinh thần cho đồng đội. Tương tự, tay đập Julio César Cárdenas khi vào sân thế chỗ Kubiak cũng có vai trò riêng của mình.

Bên kia mành lưới, HLV Phạm Phước Tiến hiểu sức mạnh của đối phương nên động viên các học trò chơi với sự thoải mái nhất. Tinh thần ấy giúp Long An đã chơi quật khởi ở ván đấu khiến Công an TPHCM có lúc phải rượt đuổi tỷ số. Dù vậy họ lại thua đáng tiếc 22/25. Các ván tiếp theo, hàng chắn của Long An không đạt được sự kín kẽ nên các tay đập Công an TPHCM ghi điểm dễ dàng với các điểm số tiếp theo 25/18, 25/16. Với chiến thắng 3-0 này, đội Công an TPHCM đã có thắng lợi thứ 2 liên tiếp trong hành trình thi đấu của mình và tạm vươn lên vị trí số 1 ở nội dung nam.

Vào ngày 27-3, Công an TPHCM sẽ chơi trận quan trọng gặp Thể Công Tân Cảng tại lượt thứ 3 của mình.

MINH CHIẾN