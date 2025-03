Đội VTV Bình Điền Long An đã biết đối thủ tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025

Đội VTV Bình Điền Long An đã được bốc thăm vòng bảng tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Ảnh: VTVBDLA

Ngày 12-3, Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) chính thức bốc thăm các bảng đấu dành cho giải Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 và Cúp các câu lạc bộ nam châu Á 2025. Bóng chuyền Việt Nam đều có đại diện dự 2 giải đấu trên.

Năm nay, giải nam và giải nữ ghi nhận từng giải có 12 đội bóng tham gia. Do vậy, AVC đã bốc thăm 4 bảng đấu đối với các đội dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 (mỗi bảng có 3 đội). Đại diện của Việt Nam là VTV Bình Điền Long An nằm ở bảng C cùng đội Baic Motorvolleyball (Trung Quốc), Iran Volleyball (Iran). Ngoài 3 đội bóng này, giải ghi nhận còn có các đại diện của bóng chuyền Thái Lan, Philippines, Australia, Kazakhstan, Jordan, Đài Bắc Trung Hoa, Hongkong (Trung Quốc) tham gia. Giải sẽ thi đấu từ ngày 20 tới 27-4 tại Philippines. Ở giải năm nay, chủ nhà Philippines có 3 đội bóng tham dự.

Các đội dự giải của nội dung nữ năm nay. Ảnh: AVC

“Chúng tôi đã nắm được kết quả bốc thăm. Đội bóng của chúng tôi đang tập luyện để hướng tới dự giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 do vậy bài toán chuyên môn sẽ rất thận trọng trong từng giải. Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 là cơ hội để bóng chuyền VTV Bình Điền Long An thể hiện trước bạn bè quốc tế nên chúng tôi cũng có mục tiêu thi đấu với giải. Tất cả cầu thủ của chúng tôi đang có sức khỏe ổn định nhất”, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) cho biết.

Sau khi rời Ninh Bình, đội VTV Bình Điền Long An đã di chuyển tới Bắc Ninh tiếp tục tập luyện chuyên môn. HLV Thái Quang Lai cũng khẳng định bây giờ là thời điểm cận kề giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, vì lẽ đó đội sẽ không thi đấu giao hữu với đội bóng nào trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng này. Vào cuối tuần này, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An sẽ tới Đông Anh (Hà Nội) để làm quen sân bãi trước khi ra thi đấu chính thức.

Nội dung nam có 12 đội tham dự và Việt Nam góp mặt ở bảng D. Ảnh: AVC

Trong khi đó, AVC đã bốc thăm 12 đội nam vào 4 bảng tại Cúp các câu lạc bộ nam châu Á 2025. Đại diện của Việt Nam dự giải là đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Chúng ta đăng ký với tên Sport Training Center 3 để dự giải. Thầy trò HLV Trần Đình Tiền được bốc thăm vào bảng D cùng Al-Rayyan Sports (Qatar), Bahrain Club (Bahrain). Ngoài 3 đội này, giải còn có các đội tới từ Nhật Bản, Australia, Kazakhstan, Trung Quốc, Philippines, Iran, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Giải sẽ thi đấu từ ngày 11 tới 18-5 ở Nhật Bản.

MINH CHIẾN