Đối đầu với Brighton, thời điểm Aston Villa đang đạt đỉnh cao đúng lúc quan trọng nhất

Chưa đến lúc để quá phấn khích, nhưng có những dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang dần vào guồng cho Aston Villa. Chỉ kém top 5 Premier League – vốn có thể đủ để giành vé dự Champions League – ba điểm, với chín trận còn lại của mùa giải 2024-25, đội bóng của Unai Emery cũng đang lọt vào tứ kết của giải đấu lớn nhất châu Âu và bán kết FA Cup sau chiến thắng 3-0 trước Preston North End vào Chủ nhật.

Chiến thắng đó đã kéo dài chuỗi phong độ hiện tại của họ lên năm trận thắng liên tiếp trên ba mặt trận, chỉ để thủng lưới một bàn khi Villa chuẩn bị cho một kết thúc mùa giải có thể đầy thành quả. Có những dấu hiệu rõ ràng rằng đội bóng đã chọn đúng thời điểm để đạt phong độ đỉnh cao nhằm chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ giữa những năm 1990.

Chiến thắng League Cup năm 1996 là danh hiệu gần đây nhất của một câu lạc bộ từng vô địch cúp C1 vào mùa 1981-82, nhưng cũng đã từng xuống chơi ở giải hạng hai chỉ vài năm trước. Đó là khoảng thời gian đầy biến động tại Villa Park, nhưng dưới sự dẫn dắt của Emery, họ dường như đã vững vàng trở lại đỉnh cao của bóng đá.

Thực ra, một chiến thắng châu Âu thứ hai vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Cuối tháng này, họ sẽ đối đầu với Paris Saint-Germain, đội đã loại Liverpool một cách xứng đáng ở vòng trước và có thể có cơ hội rất lớn để chấm dứt cơn khát vinh quang châu lục của chính họ. Theo siêu máy tính Opta, Villa chỉ có 26,2% cơ hội vượt qua PSG và 2,6% cơ hội vô địch toàn giải đấu.

Nhưng hãy nhớ là Emery có rất nhiều kinh nghiệm ở châu Âu, từng vô địch Europa League kỷ lục bốn lần, rất giỏi đá cúp. Ông hiểu rõ hơn hầu hết các HLV về những gì cần thiết để thắng một trận đấu hai lượt ở cấp độ này, và dù PSG rõ ràng là ứng cử viên nặng ký, họ sẽ biết rằng không nên xem thường một cựu HLV của họ, người đã giành bảy danh hiệu trong hai mùa giải tại Pháp.

Và ngay cả khi Champions League là một cơ hội tự do mà không ai kỳ vọng Villa sẽ tiến xa hơn, vẫn còn những cơ hội khác để biến mùa giải này thành một thành công lớn. Villa đã dễ dàng vượt qua Preston vào Chủ nhật để thiết lập một trận bán kết FA Cup vào cuối tháng này với Crystal Palace. Họ chưa từng vô địch giải đấu này kể từ năm 1957, và với trận bán kết sắp tới mà họ được đánh giá là ứng cử viên, cùng với việc đối đầu hoặc Manchester City – đội họ đã đánh bại một lần mùa này – hoặc Nottingham Forest trong trận chung kết, họ có cơ hội thực sự để giành danh hiệu ở giải đấu này.

Trong khi đó, Villa vẫn rất gần trong cuộc đua để trở lại Champions League mùa sau, dù phong độ tại giải đấu chỉ có thể được mô tả là “không ổn định”. Tuy nhiên, họ đã được hưởng lợi từ việc hầu hết các đội xung quanh đều gặp khó khăn trong việc duy trì chuỗi kết quả tốt, và vẫn chỉ cách Man City ở vị trí thứ năm một trận thắng và cách Chelsea ở vị trí thứ tư thêm một điểm nữa. Chuỗi thắng dài nhất của họ (ba trận liên tiếp) diễn ra vào tháng Chín, và kể từ đó họ chỉ thắng liên tiếp hai trận hai lần. Cả ba chuỗi thắng đó đều bao gồm một chiến thắng trước một trong hai đội đang nằm trong nhóm cuối bảng Premier League hiện tại, Southampton và Leicester. Và cả ba chiến thắng đặc biệt trước các đội sắp xuống hạng đó đều chỉ với cách biệt một bàn.

Nói cách khác, Villa chưa thực sự thuyết phục trong suốt mùa giải. Xen lẫn giữa những chiến thắng không đều đặn, họ đã để thủng lưới bốn bàn tại Palace và ba bàn tại Tottenham, Chelsea và Newcastle. Họ cũng đã đánh rơi điểm trước sáu trong số mười đội cuối bảng, bao gồm việc chịu trách nhiệm cho 18,2% số trận mà Ipswich tránh được thất bại.

Người ta thường xuyên nói rằng Villa không có đội hình đủ chiều sâu để duy trì cuộc đua tại Premier League cùng với chiến dịch châu Âu. Mỗi khi phong độ tại giải đấu của họ chững lại, sự thiếu chiều sâu của đội hình lại được nhắc đến. Và điều đó đã xảy ra khá nhiều trong mùa giải này.

Thật vậy, thành tích của họ trong mùa 2024-25 kém hơn đáng kể so với mùa trước. Sau 29 trận Premier League mùa trước, Villa đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 56 điểm; đó là tốt hơn năm vị trí và 11 điểm so với tình hình hiện tại. Họ cũng đã ghi được gần 50% số bàn thắng nhiều hơn ở giai đoạn này của mùa trước (60) so với hiện tại (41).

Chấn thương có thể giải thích phần nào điều đó. Theo premierinjuries.com, Brighton (36) là đội Premier League duy nhất chịu nhiều chấn thương khiến cầu thủ phải nghỉ ít nhất một trận mùa này hơn Villa (32). Nhưng các cầu thủ đang trở lại, và với số lượng lớn. Trước trận đấu với Brighton vào thứ Tư, Ross Barkley là cầu thủ vắng mặt duy nhất vì chấn thương.

Kể từ ngày 28 -2i, Villa đã vượt qua hai vòng FA Cup, đánh bại Club Brugge với tổng tỷ số 6-1 tại Champions League, và thắng 1-0 trên sân Brentford tại Premier League. Họ dường như đang đạt phong độ đúng lúc.

Họ đối mặt với một tháng Tư quan trọng. Sau khi đối đầu với Brighton và Nottingham Forest – những đội cũng đang cạnh tranh suất dự bóng đá châu Âu, họ sẽ bắt đầu trận đấu tại Champions League với PSG, đồng thời chơi với Southampton và Newcastle tại giải đấu trước trận bán kết FA Cup với Palace vào cuối tháng. Một vài cá nhân sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Youri Tielemans chỉ bỏ lỡ 113 phút tại Premier League cả mùa, là sự hiện diện liên tục ở tuyến giữa, trong khi Morgan Rogers đã chứng tỏ mình là một hiện tượng sau khi đến một cách lặng lẽ giữa mùa trước. Anh hầu như không nổi bật khi còn ở Middlesbrough tại Championship, nhưng đã trở thành nhân tố không thể thiếu của Villa mùa này, ra sân từ đầu trong 38/39 trận tại Premier League và Champions League, và đứng thứ hai chỉ sau Ollie Watkins về cả số bàn thắng (10) và kiến tạo (6) trên hai giải đấu đó.

Vào tháng Mười Một, Rogers đã ra mắt đội tuyển Anh, và cũng chơi ở cả hai trận vòng loại

Sự trở lại sau chấn thương của Tyrone Mings, trong khi đó, là một trong những câu chuyện của mùa giải. Vào đầu mùa trước, trung vệ này đã bị rách dây chằng chéo trước lần thứ hai trong sự nghiệp, và mất hơn một năm để trở lại thi đấu. Mings thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Telegraph rằng trong quá trình phục hồi, anh liên tục tự hỏi liệu mình có thể trở lại chơi bóng hay không. Nhưng anh không chỉ trở lại, mà còn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với đội bóng, giữ vững vị trí trong đội hình xuất phát ngay cả khi Pau Torres trở lại từ chấn thương và Axel Disasi được mượn từ Chelsea vào tháng Một.

Villa là câu lạc bộ hoạt động tích cực nhất tại Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, mang về năm cầu thủ và để bảy người ra đi theo dạng cho mượn hoặc vĩnh viễn. Việc thực hiện nhiều thương vụ giữa mùa giải là một canh bạc thực sự vì các bản hợp đồng tháng 1 thường mất thời gian để hòa nhập, nhưng rõ ràng đó là một rủi ro đáng giá. Disasi, Marcus Rashford và Marco Asensio đều đã có những đóng góp quan trọng, trong khi Andrés García và Donyell Malen cũng được trao nhiều phút thi đấu. Rashford có bốn kiến tạo trong màu áo Villa và ghi hai bàn trong chiến thắng tại Preston cuối tuần qua, trong khi Asensio đã có bảy bàn cho câu lạc bộ mới của mình.

Bàn thắng của Marco Asensio cho Aston Villa

Hai cầu thủ nổi tiếng và dày dặn kinh nghiệm này đặc biệt đã truyền cảm hứng cho sự cải thiện lớn trước khung thành. Villa ghi 40 bàn trong 27 trận đầu mùa trước khi năm mới bắt đầu – trung bình 1,48 bàn mỗi trận – nhưng đã có 32 bàn trong 18 trận kể từ đó – trung bình 1,78 bàn mỗi trận.

Có vẻ như mọi thứ đang dần hòa quyện tốt đẹp cho đội bóng của Emery. Họ là đội duy nhất ở Anh vẫn đang chiến đấu trên ba mặt trận khác nhau, vì vậy, đối với một đội dường như không được chuẩn bị cho một mùa giải tại châu Âu, họ đang làm khá tốt.

Villa đã chiến đấu để lọt vào giai đoạn sau của hai giải đấu lớn và giữ khoảng cách gần trong giải đấu trong khi đối mặt với rất nhiều khó khăn từ số lượng chấn thương họ phải chịu cũng như sự ra đi của một cầu thủ chủ chốt là Jhon Durán, người đã được bán cho Al-Nassr vào tháng Một.

Họ bước vào một tháng quan trọng có thể định đoạt mùa giải với phong độ đang cải thiện và mọi thứ đang sáng sủa hơn. Vẫn còn nhiều trở ngại phía trước, nhưng Villa có thể biến mùa giải này thành mùa đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua.

HỒ VIỆT