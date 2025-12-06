Dấu hỏi về mục tiêu 200 huy chương và mối lo mạng xã hội của thể thao Malaysia

Mục tiêu giành tổng cộng 200 huy chương của đoàn thể thao Malaysia tại SEA Games Thái Lan đã vấp phải sự chất vấn gay gắt từ nhà phân tích thể thao Datuk Dr Pekan Ramli. Ông chỉ trích mục tiêu này là thiếu tính năng động và không phản ánh đúng quy mô của đoàn thể thao.

Với 1.142 vận động viên tham gia 50 môn thể thao (so với 677 VĐV, 36 môn tại kỳ trước), mục tiêu 200 huy chương chỉ cao hơn 25 so với thành tích 175 huy chương tại Phnom Penh 2023. Pekan Ramli đặt nghi vấn về quy trình phân tích khi đưa ra mục tiêu, nhấn mạnh rằng với việc cử đi cả những vận động viên xuất sắc nhất và thống trị nhiều môn thể thao khu vực (Squash, Polo, Hockey, Bowling), con số tổng phải lớn hơn nhiều. Ông lo ngại rằng việc đặt mục tiêu quá thấp nhằm giảm áp lực có thể dẫn đến sự tự mãn và làm giảm động lực phấn đấu giành Vàng của vận động viên.

"Một huy chương Vàng không bao giờ giống với bất kỳ số lượng huy chương Bạc hay Đồng nào. Thông điệp chúng ta đang gửi đến các vận động viên là gì khi chúng ta chấp nhận Vàng là thứ gì đó xa xỉ?" Pekan gay gắt, ám chỉ việc Malaysia vừa thất bại trong mục tiêu 40 Vàng và có màn trình diễn tồi tệ nhất lịch sử (hạng 7) tại kỳ SEA Games gần nhất.

Đội tuyển giàu tham vọng nhất là cầu lông. Hiệp hội Cầu lông Malaysia (BAM) đã táo bạo tăng mục tiêu lên 4 HCV tại SEA Games 33, gấp đôi mục tiêu ban đầu. Quyết định được Chủ tịch BAM Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz công bố, khi môn Cầu lông bắt đầu khởi tranh vào Chủ nhật với nội dung đồng đội. Dựa trên phong độ gần đây tại World Tour, BAM kỳ vọng 4 HCV sẽ đến từ các cặp đôi hàng đầu như đôi nam Aaron Chia – Soh Wooi Yik (Cựu vô địch thế giới), đôi nữ Pearly Tan – M. Thinaah (Hạng 2 thế giới) và đôi nam nữ đang là đương kim vô địch thế giới Chen Tang Jie – Toh Ee Wei. Chiếc HCV còn lại ở nội dung đồng đội nam. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, đặc biệt khi phải đối mặt với các cường quốc khu vực là Indonesia và Thái Lan. Lần cuối cùng Malaysia giành được 4 HCV là tại SEAP Games 1975. Sự tự tin của BAM được củng cố nhờ đối thủ truyền thống Indonesia chỉ cử đội hình dự bị tham dự nội dung đồng đội.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh (ảnh), đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với đoàn thể thao nước nhà: Tránh đọc bình luận tiêu cực trên mạng xã hội trong suốt thời gian diễn ra SEA Games. Trong buổi lễ trao cờ cho đoàn thể thao, Yeoh nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc mất tập trung: "Hàng tháng trời tập luyện chăm chỉ có thể đổ sông đổ bể nếu bạn mất tập trung chỉ vì vài bình luận có thể đến từ một tài khoản giả mạo, từ những người không hiểu hoàn cảnh của bạn."

Mặc dù Malaysia không công bố chỉ tiêu HCV, nhưng Bộ trưởng Yeoh khẳng định sự mong đợi lớn nhất là tinh thần chiến đấu: “Công chúng có thể nhìn thấy liệu một vận động viên có cống hiến hết mình hay không." Malaysia sẽ cử đoàn thể thao lớn nhất từ trước đến nay, với 1.142 VĐV tranh tài ở 50 môn.

LONG KHANG