Đang trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Từ sớm đã có rất đông đại biểu và khán giả đã có mặt tại Nhà hát Bến Thành để tham dự buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025:
Các hạng mục của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025
Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nam
- Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, CLB Becamex TPHCM / CLB Công an TPHCM
- Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, CLB Công an Hà Nội
- Cầu thủ Nguyễn Quang Hải, CLB Công an Hà Nội
- Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, CLB Ninh Bình
- Cầu thủ Trần Trung Kiên, CLB Hoàng Anh Gia Lai
Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nữ
- Cầu thủ Huỳnh Như, CLB TPHCM 1
- Cầu thủ Trần Thị Thùy Trang, Đội tuyển futsal nữ Việt Nam
- Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, CLB Thái Nguyên T&T
- Cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự, CLB Hà Nội
- Cầu thủ Phạm Hải Yến, CLB Hà Nội
Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng futsal
- Cầu thủ Nguyễn Đa Hải, CLB Thái Sơn Bắc
- Cầu thủ Nguyễn Thịnh Phát, CLB Thái Sơn Nam TPHCM
- Cầu thủ Châu Đoàn Phát, CLB Thái Sơn Nam TPHCM
- Cầu thủ Từ Minh Quang, CLB Thái Sơn Bắc
- Cầu thủ Phạm Văn Tú, CLB Thái Sơn Bắc
Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc
- Cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh, CLB PVF-CAND
- Nguyễn Đình Bắc, CLB Công an Hà Nội
- Cầu thủ Lê Văn Thuận, CLB Đông Á Thanh Hóa
Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc
- Cầu thủ Ngọc Minh Chuyên, CLB Thái Nguyên T&T
- Cầu thủ Lưu Hoàng Vân, CLB Phong phú Hà Nam
- Cầu thủ Nguyễn Thị Minh Ánh, CLB Phong phú Hà Nam
Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc
- Alan Sebsatiao Alexandre, CLB Công an Hà Nội
- Leonardo Artur de Melo, CLB Công an Hà Nội
- Patrik Lê Giang, CLB Công an TPHCM