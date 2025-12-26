Đang trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Quả bóng vàng

Tối 26-12, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 trong không khí trang trọng và nhiều cảm xúc. Đây là lần thứ 30 giải thưởng uy tín này được trao, ghi dấu chặng đường ba thập kỷ đồng hành cùng bóng đá nước nhà.

Từ sớm đã có rất đông đại biểu và khán giả đã có mặt tại Nhà hát Bến Thành để tham dự buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025:

11.jpg
Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nhà báo Nguyễn Khắc Văn - Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025
13.jpg

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng.
8.jpg
Bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó Chủ tịch UBND TPHCM (thứ 2 từ phải qua), Nhà báo Nguyễn Khắc Văn - Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (bìa phải), bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP chụp hình kỷ niệm
12.jpg
4.jpg
2.jpg
tran minh quang.jpg
Tuyển thủ Trần Minh Quang chụp hình cùng người hâm mộ
tran minh quang2.jpg
tran minh quang3.jpg
tran minh quang 1.jpg
1.jpg

Các hạng mục của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nam

- Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, CLB Becamex TPHCM / CLB Công an TPHCM
- Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, CLB Công an Hà Nội
- Cầu thủ Nguyễn Quang Hải, CLB Công an Hà Nội
- Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, CLB Ninh Bình
- Cầu thủ Trần Trung Kiên, CLB Hoàng Anh Gia Lai

Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nữ

- Cầu thủ Huỳnh Như, CLB TPHCM 1
- Cầu thủ Trần Thị Thùy Trang, Đội tuyển futsal nữ Việt Nam
- Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, CLB Thái Nguyên T&T
- Cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự, CLB Hà Nội
- Cầu thủ Phạm Hải Yến, CLB Hà Nội

Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng futsal

- Cầu thủ Nguyễn Đa Hải, CLB Thái Sơn Bắc
- Cầu thủ Nguyễn Thịnh Phát, CLB Thái Sơn Nam TPHCM
- Cầu thủ Châu Đoàn Phát, CLB Thái Sơn Nam TPHCM
- Cầu thủ Từ Minh Quang, CLB Thái Sơn Bắc
- Cầu thủ Phạm Văn Tú, CLB Thái Sơn Bắc

Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc

- Cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh, CLB PVF-CAND
- Nguyễn Đình Bắc, CLB Công an Hà Nội
- Cầu thủ Lê Văn Thuận, CLB Đông Á Thanh Hóa

Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc

- Cầu thủ Ngọc Minh Chuyên, CLB Thái Nguyên T&T
- Cầu thủ Lưu Hoàng Vân, CLB Phong phú Hà Nam
- Cầu thủ Nguyễn Thị Minh Ánh, CLB Phong phú Hà Nam

Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc

- Alan Sebsatiao Alexandre, CLB Công an Hà Nội
- Leonardo Artur de Melo, CLB Công an Hà Nội
- Patrik Lê Giang, CLB Công an TPHCM

