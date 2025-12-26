Đang trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Tối 26-12, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 trong không khí trang trọng và nhiều cảm xúc. Đây là lần thứ 30 giải thưởng uy tín này được trao, ghi dấu chặng đường ba thập kỷ đồng hành cùng bóng đá nước nhà.