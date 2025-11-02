Chỉ có 1 điểm nhưng Man United đã cho thấy sự thay đổi về mặt tinh thần?

“Nếu bạn không thể thắng, đừng để thua” – có câu ngạn ngữ như vậy. Trước chuyến làm khách đến Nottingham Forest, Man United của HLV Rúben Amorim chỉ giành được tám điểm từ những vị trí bị dẫn bàn. Họ đã không giành được điểm nào từ sáu trận đấu gần nhất trong trường hợp bị đối thủ dẫn trước kể từ chuyến đi đến Bournemouth vào tháng 4 năm ngoái, nơi nỗ lực phút cuối của Rasmus Hojlund đã mang về một trận hòa.

Khi họ bị dẫn bàn tại City Ground sau khi thủng lưới hai lần chỉ trong vài phút, khi Forest lật ngược thế cờ sau bàn mở tỷ số gây tranh cãi trong hiệp một, Man United đứng trước bờ vực thất bại. Câu hỏi dành cho HLV Amorim sau khi đội bóng của ông phục hồi và giành được trận hòa không thể rõ ràng hơn: “Nếu trận đấu đó xảy ra mùa trước, ông có nghĩ rằng đội sẽ thua không?”. Câu trả lời cũng dứt khoát không kém: "Có, và với cách biệt bàn thắng lớn hơn, đó là cảm giác của tôi."

Chúng ta không bao giờ có thể biết sự thật. Điều chúng ta biết là Amad Diallo đã cho thấy lý do tại sao Amorim chọn anh ở vị trí chạy cánh bằng một cú vô lê một chạm tuyệt vời từ ngay ngoài vòng cấm, mang về một điểm quý giá chỉ chín phút trước khi hết giờ. Rõ ràng là Man United đang chơi tốt hơn trong mùa giải này kể từ đầu mùa. Kể từ đầu tháng 10, họ cũng đang đạt được những kết quả tốt hơn.

Sự quyết tâm, khát khao, sự từ chối bỏ cuộc là những yếu tố khó đong đếm. Trong trận đấu này, HLV Amorim cảm thấy các cầu thủ của mình đã tiến bộ hơn về mặt đó.

Tiến bộ thực sự của Amorim

Có vô số cách để đo lường sự tiến bộ của Manchester United, và Rúben Amorim có thể học được nhiều điều từ một điểm tại City Ground như từ bất kỳ ba chiến thắng liên tiếp trước đó. Nói một cách đơn giản, Man United sẽ thua trận này mùa trước. Họ kiểm soát hiệp một nhưng, không phải lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Amorim, họ lại tự chuốc lấy thất bại chỉ trong chớp mắt.

Phản ứng lại nghịch cảnh là điều nổi bật bởi sự vắng mặt trong 12 tháng đầu tiên Amorim nắm quyền. City Ground đã gầm lên đòi hỏi khi đội nhà hoàn thành một cuộc lội ngược dòng đáng kinh ngạc vào đầu hiệp hai. United đã gục ngã, dường như chờ đợi chiếc khăn được ném vào sân bởi Amorim. Tuy nhiên, đây là một United rất khác so với đội hình mà Amorim tiếp quản 12 tháng trước.

"Trong quá khứ, nếu chúng tôi có năm phút tồi tệ như vậy và thủng lưới hai bàn, chúng tôi sẽ không thể phục hồi. Hôm nay là một cảm giác khác biệt", Amorim giải thích. "Bạn có thể cảm nhận được rằng chúng tôi không thể thắng trận này, nhưng chúng tôi sẽ không thua. Và đó là cảm giác mà một đội bóng lớn đôi khi phải có."

Trên lý thuyết, City Ground dường như là nơi hoàn hảo để họ tiếp tục sự hồi sinh trên bảng xếp hạng. Với tân HLV Sean Dyche, Forest bước vào cuộc đụng độ hôm thứ Bảy với chuỗi 4 trận thua liên tiếp, tất cả đều không ghi được bàn thắng.

Việc sở hữu những cầu thủ trẻ có thể làm được điều mà Amad Diallo đã làm chín phút trước khi hết giờ để giành lại một điểm, một điểm mà mùa trước đã vượt ngoài tầm với của United rất lâu trước khi cú vô lê ngoạn mục đó đi vào lưới, chắc chắn đã giúp ích. Man United đã thực sự cải thiện kể từ khi quả bóng đầu tiên được lăn ở mùa giải này. Mặc dù kết quả không đến dễ dàng ngay lập tức, nhưng rõ ràng ngay từ đầu, mùa giải trước sẽ là một sự sai lệch không bao giờ được nhắc đến nữa.

Bạn phải quay ngược lại mùa giải 2017-18 để tìm lần cuối cùng Man United có hơn 16 điểm sau 9 trận, khi họ giành được 20 điểm dưới thời José Mourinho.

Tương lai không chắc chắn của Zirkzee và Mainoo Nếu đây là một ngày mà Man United thể hiện sự kiên cường của họ, thì đó cũng là một ngày chắc chắn khiến Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo càng thêm bất an về tương lai của họ trong đội hình Manchester United mới của Amorim. Trong buổi họp báo trước trận đấu, Amorim nói rằng có khả năng những cầu thủ nghĩ rằng họ có nguy cơ bỏ lỡ World Cup sẽ yêu cầu ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Có thể đoán rằng Zirkzee và Mainoo nằm trong nhóm đó. Zirkzee đã chơi 82 phút từ bốn lần vào sân thay người ở Premier League mùa này. Đối với Mainoo, con số đó là 138 phút từ bảy lần. Cả hai đều chưa đá chính một trận Premier League nào trong mùa giải này và cũng không được yêu cầu vào sân từ băng ghế dự bị tại City Ground, khi United tìm cách gỡ hòa trong một trận đấu mà họ bị dẫn bàn từ phút thứ 50. Mainoo đã có một thỏa thuận để gia nhập Napoli vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng Man United đã không chấp thuận. Zirkzee đang hồi phục sau chấn thương nhưng hiện đang cởi mở với ý tưởng trở lại Italy. Tình hình trở nên phức tạp do sự vắng mặt của Mbeumo và Amad vì Cúp các Quốc gia châu Phi vào giữa tháng 12, một giai đoạn bao gồm một vài trận đấu giữa tuần sẽ đòi hỏi một mức độ xoay tua đội hình mà trước đây chưa cần thiết. Vì trận chung kết diễn ra vào ngày 18 tháng 1, cả hai sẽ trở lại trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 2 tháng 2 - điều này có thể đồng nghĩa với một giải pháp muộn hơn so với mong muốn của bất kỳ cầu thủ muốn ra đi nào.

HỒ VIỆT