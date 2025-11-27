Chelsea trầm lặng đang lớn như những ứng viên

Sự chế giễu dành cho Chelsea trong vài năm qua là một món nợ quá dễ dàng để đòi. Từ cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng, ký hợp đồng dài hạn với các tài năng trẻ để dàn trải chi phí, Chelsea đã là mục tiêu công kích hoàn hảo. Việc đội bóng chỉ cán đích thứ sáu và trắng tay mùa giải đó dường như khẳng định cho nhận định của số đông: Chủ sở hữu Todd Boehly đã phung phí khối tài sản khổng lồ mà không xây dựng được nền tảng đáng kể nào.

Tuy nhiên, sự thật trên sân cỏ đang thay đổi. Sau khởi đầu mùa giải 2025-26 đầy chệch choạc – với các trận hòa và thất bại trong nước, cùng một trận thua thuyết phục trước Bayern Munich ở Champions League – nhiều người đã gạt phăng danh hiệu FIFA Club World Cup mà họ giành được vào mùa hè. Nhưng trong khoảng hai tháng trở lại đây, một sự chuyển mình thầm lặng và mạnh mẽ đang diễn ra tại Tây London.

Nhiều tài năng trẻ mà Chelsea đã tích lũy giờ đây đang phát triển đúng như dự đoán của các tuyển trạch viên, và tiềm năng của đội bóng bỗng chốc trở nên vô hạn. Dù vẫn có những vấp váp không thể tránh khỏi của một đội hình trẻ (như thất bại trước Sunderland hay trận hòa Qarabag), Chelsea đã giành được chín chiến thắng trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ đang trở thành một thế lực đáng gờm.

Chiến thắng toàn diện 3-0 trước Barcelona vào tối thứ Ba là lời khẳng định đanh thép nhất về khả năng cạnh tranh của họ tại châu Âu mùa này. Chelsea chơi áp đảo từ đầu đến cuối. Dù chiếc thẻ đỏ của Ronald Araújo ở cuối hiệp một khiến công việc của họ dễ dàng hơn, nhưng ngay cả trong 44 phút còn lại khi tỷ số là 11 đấu 11, đội chủ nhà đã hoàn toàn vượt trội so với gã khổng lồ Barcelona. Họ xứng đáng có một chiến thắng lớn hơn cả con số 3-0, khi ba bàn thắng khác đã bị từ chối. Kết quả này đưa Chelsea vượt qua Barcelona và theo Siêu máy tính Opta, cơ hội vô địch Champions League của họ đã tăng lên 5.5%. Đây là một tỷ lệ không tưởng chỉ vài tuần trước.

Chelsea không hề xa lạ với vinh quang châu Âu theo kiểu bất ngờ, khi họ đã vô địch Champions League vào các năm 2012 và 2021, thời điểm họ không được đánh giá là đội mạnh nhất châu lục. Với sự cải thiện gần đây, đội bóng này có thể còn tiến xa hơn. Họ sở hữu đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại cả Champions League (23 tuổi, 334 ngày) và Premier League (24 tuổi, 169 ngày).

Những cầu thủ tấn công như Pedro Neto, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Liam Delap (người vừa ghi bàn đầu tiên tại Champions League) và thần đồng Estêvão đều đang vào phom. Ở tuyến giữa, hai bản hợp đồng đắt giá nhất câu lạc bộ, Enzo Fernández và Moisés Caicedo, đang thi đấu như những cầu thủ đẳng cấp thế giới.1 Fernández, dù bị từ chối hai bàn thắng trong trận gặp Barcelona, đã tham gia vào nhiều bàn thắng nhất kể từ sau Club World Cup. Trong khi đó, Caicedo đang khẳng định mình là một trong những tiền vệ thu hồi bóng hay nhất hành tinh. Sự lãnh đạo của những cầu thủ thâm niên hơn như Reece James và Marc Cucurella đang trở nên vô giá.

Dù sự thiếu ổn định là điều khó tránh khỏi với một đội bóng trẻ, khiến cuộc đua danh hiệu Premier League với một Arsenal ổn định và bền bỉ trở nên khó khăn, vị trí thứ hai hiện tại của Chelsea là không thể xem thường. Siêu máy tính Opta hiện đánh giá cơ hội vô địch Premier League của họ là 5.1%, cao hơn gấp đôi so với Liverpool. Với chiều sâu hiện có, phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, một cuộc đột phá giành danh hiệu là một khả năng.

Điều ấn tượng là chiều sâu đội hình này được thể hiện trong bối cảnh Cole Palmer, cầu thủ quan trọng nhất của họ trong hai mùa giải qua, phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải do chấn thương. Tin tức Palmer đã trở lại tập luyện sẽ càng củng cố tham vọng chinh phục danh hiệu lớn của Chelsea.

Tuy nhiên, trận đại chiến sắp tới với Arsenal vào thứ Bảy là một bài kiểm tra sinh tử. Chelsea cần thắng nếu muốn tiếp tục bám trụ trong cuộc đua vô địch Premier League, và điều này không hề dễ dàng khi họ chưa thắng được Arsenal kể từ tháng 8 năm 2021. Champions League có lẽ là đấu trường thực tế hơn cho họ. Họ không cần phải là đội mạnh nhất để vô địch, và sau khi đánh bại PSG vào mùa hè cùng việc hủy diệt Barcelona giữa tuần, họ biết rằng mình có thể thắng bất kỳ đối thủ nào trong những trận đấu loại trực tiếp. Một điều chắc chắn: với phong độ hiện tại, Chelsea không nên bị gạch tên khỏi bất kỳ cuộc đua danh hiệu lớn nào.

HỒ VIỆT