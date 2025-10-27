Bournemouth vẫn bay cao bất chấp đã bán nhiều cầu thủ chủ chốt

Việc bán đi những ngôi sao sáng giá nhất thường đẩy một CLB vào vòng xoáy khó khăn. Tuy nhiên, Bournemouth lại là một ngoại lệ đáng kinh ngạc. Việc họ đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 tại sau 9 trận đấu, bất chấp việc phải chia tay 3 trong 4 hậu vệ đá chính cùng thủ môn, là một trong những câu chuyện đáng kinh ngạc nhất mùa giải.

Mùa hè vừa qua, "The Cherries" - biệt danh của Bournemouth - đã thu về tổng cộng 150 triệu bảng Anh từ việc bán Dean Huijsen cho Real Madrid, Milos Kerkez cho Liverpool và Illia Zabarnyi cho Paris Saint-Germain, đồng thời thủ môn Kepa cũng kết thúc hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Với một CLB có quỹ lương chỉ xếp thứ 16 tại Premier League, việc duy trì, thậm chí cải thiện phong độ, sau những tổn thất này chẳng khác nào một phép màu.

HLV Andoni Iraola, kiến trúc sư đằng sau thành công này, đã chứng minh giá trị của mình một cách ngoạn mục. Khi ông đến vào mùa hè năm 2023, đã có những nghi ngờ đáng kể sau chuỗi chín trận không thắng ngay từ đầu mùa. Tuy nhiên, sau khởi đầu chật vật đó, Iraola bắt đầu xây dựng một điều gì đó thực sự ấn tượng. Ông đã giúp Bournemouth đạt kỷ lục điểm số cao nhất CLB trong mỗi mùa giải ông dẫn dắt (48 điểm mùa 2023-24 và 56 điểm mùa trước). Và, bất chấp việc mất đi xương sống hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, đội bóng vẫn đang đi đúng hướng để thiết lập kỷ lục mới trong mùa giải này.

Điều đáng ngạc nhiên là về mặt chiến thuật, Iraola không thay đổi quá nhiều sau sự ra đi của các trụ cột. Ông vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, áp dụng chiến thuật cường độ cao và pressing tầm cao đã mang lại thành công lớn. Bournemouth tiếp tục là đội bóng xuất sắc nhất giải đấu khi không có bóng. Mùa trước, họ đứng đầu về PPDA (số đường chuyền đối phương được phép thực hiện cho mỗi tình huống phòng ngự), và số lần thu hồi bóng mỗi 90 phút. Mùa này, họ một lần nữa dẫn đầu về PPDA và số lần thu hồi bóng mỗi 90 phút (44.9), đồng thời đứng thứ hai về số lần đoạt bóng tầm cao.

Thành công của họ một phần đến từ cách các bản hợp đồng mới hòa nhập một cách mượt mà đến khó tin. Hậu vệ trái Adrien Truffert, trung vệ Bafodé Diakité và thủ môn Djordje Petrovic thi đấu như thể họ đã quen thuộc với hệ thống của Iraola từ lâu.

Sự khéo léo nằm ở khâu tuyển dụng: Bournemouth đã ký hợp đồng với những cầu thủ thay thế giống hệt về mặt hồ sơ. Truffert, giống như Kerkez, là một hậu vệ cánh năng động, giàu thể lực và sáng tạo. Diakité sở hữu những phẩm chất phù hợp để đối phó với những đường chuyền dài, một yêu cầu then chốt trong hệ thống phòng ngự quyết liệt của Iraola. Cùng với việc Marcos Senesi dần ổn định ở vị trí trung vệ, các cầu thủ mới nhanh chóng hiểu rõ vai trò của mình trong tầm nhìn chiến thuật rõ ràng của Iraola, giảm thiểu tối đa sự xáo trộn.

Tương tự, lối chơi tấn công của Bournemouth cũng không thay đổi. Họ vẫn là một trong những đội xuất sắc nhất giải đấu về khả năng chuyển trạng thái. Phong cách của họ được xây dựng dựa trên nhịp độ không ngừng nghỉ, sự thẳng đứng và độ chính xác. Họ lãng phí rất ít thời gian khi có bóng, với thời gian trung bình chỉ 8,53 giây mỗi chuỗi tấn công và 3,26 đường chuyền mỗi pha tấn công, đồng thời là đội có nhiều bàn thắng nhất từ các tình huống tấn công trực diện (bốn bàn).

Sự khác biệt lớn nhất so với mùa giải trước nằm ở phong độ cá nhân, đặc biệt là Antoine Semenyo, người đã trực tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo 9 trong số 14 bàn thắng của đội mùa này. Chỉ có Erling Haaland ghi được nhiều bàn thắng hơn Semenyo tại giải đấu.

Semenyo chính là cầu thủ trong mơ của Iraola. Anh là mục tiêu đầu tiên mà Bournemouth tìm kiếm khi giành lại quyền kiểm soát bóng, tận dụng những pha chạy chỗ nhanh nhẹn và thông minh để làm khổ hàng phòng ngự đối phương. Khả năng rê dắt bóng thành công (xếp thứ năm giải đấu) và sức mạnh trong tranh chấp (56 lần thắng tranh chấp) khiến anh trở thành mối đe dọa thường xuyên trong các tình huống chuyển trạng thái. Sự khó đoán của Semenyo còn được thể hiện qua khả năng dứt điểm bằng cả hai chân (ba bàn bằng mỗi chân mùa này).

Trong khi hầu hết mọi người đều nghĩ rằng HLV Iraola sẽ phải đối mặt với một cuộc tái thiết, thì Bournemouth vẫn là một trong những đội bóng pressing dữ dội và chuyển trạng thái nguy hiểm nhất Premier League.

HỒ VIỆT